Ancona Jazz Summer Festival, pronti per tre concerti (gratis): tutti i dettagli

Domani, martedì 12 luglio alle 21.15 una assoluta novità di Ancona Jazz Summer Festival per questo 2022: il Festival arriva a Piazza del Papa, nel centro storico di Ancona, per il primo di tre concerti ad ingresso gratuito. Protagonista Susanna Stivali, una delle cantanti di punta del jazz italiano insieme al fantastico Trio Corrente di Fabio Torres, Paulo Paulelli e Edu Ribeiro: una delle migliori formazioni brasiliane a livello mondiale, che torna ad Ancona Jazz dopo il grande successo della settimana scorsa. Un incontro imperdibile tra la poliedrica vocalità e la scrittura della Stivali con l’eccellenza strumentale e compositiva del Trio Corrente. Con loro, il Colour Jazz Ensemble, un’orchestra composta da 12 musicisti che vede la partecipazione di alcuni tra i migliori solisti jazz italiani, con gli arrangiamenti del trombonista ed eccellente arrangiatore Massimo Morganti, impegnato anche alla direzione dell’ensemble.

Un progetto originale per Ancona Jazz, nato da una idea di Susanna Stivali, frutto di incontri e collaborazioni che vengono da lontano: grazie alla realizzazione del suo album “Caro Chico”, dedicato a Chico Buarque de Hollanda, per la prestigiosa etichetta brasiliana Biscoito Fino, la Stivali in Brasile ha collaborato con grandi musicisti tra cui proprio Edu Riberio - batterista del Trio Corrente - per il suo ultimo tour.

Compositrice ed autrice, oltre che cantante, Susanna Stivali ha al suo attivo quattro dischi e collaborazioni di livello tra cui Lee Konitz, Fred Hersch, Chico Buarque, Jaques Morelembaum, Francis Hime, Giorgia (per la quale ha scritto il brano “Chiaraluce”), Miriam Makeba, Rosario Giuliani, Ramberto Ciammarughi. Da tempo ha una fitta attività concertistica anche fuori dai confini italiani, tra Europa, Sud Africa, Thailandia e soprattutto Brasile.

Gli altri due concerti ad ingresso gratuito a Piazza del Papa: il 15 luglio Serena Spedicato in "Io che amo solo te... le voci di Genova" e il 24 luglio Gaetano Partipilo Boom Collective.

Mercoledì 13 luglio a Numana presso la Fattoria Le Terrazze, in collaborazione con Puglia Sounds “Programmazione Puglia Sounds 2022”, e in condivisione con il Parco Naturale del Conero, il live del Simone Basile trio in “Wes or No”, un tributo a Wes Montgomery. Ingresso con posti limitati: tutti i dettagli su www.fattorialeterrazze.it/archives/14036. Il 17 luglio Radosia Jasik & Denis Savelyev Polish Ukrainian Duo & Andrea Domenici al Golf Club di Sirolo con inizio alle 19:30. Il 21 luglio si torna alla Fattoria Le Terrazze per il Francesca Leone/Guido di Leone quartet con "Coracao Vagabundo" mentre il 15 agosto all'Azienda Vinicola Moroder (Montacuto) con Jazz About quintet.

Ancona Jazz Summer Festival per questa estate 2022 presenta un lungo programma di eventi che comprende concerti, mostre, libri, film e incontri, grazie al sostegno del Comune di Ancona, della Regione Marche e del Ministero della Cultura, con il coinvolgimento di diverse aree della regione grazie anche alla preziosa partnership con l'Ente Parco del Conero per il progetto “Jazz Takes the Green”, con Puglia Sounds e con FIDAPA Ancona.

Ancona Jazz è da 49 anni una colonna portante della musica e della cultura italiana che, grazie alla grande passione per il jazz internazionale, in quasi mezzo secolo ha portato nel territorio marchigiano star mondiali come Chet Baker, Stan Getz, Wynton Marsalis, Pat Metheny, Keith Jarrett, Gilberto Gil, Art Pepper, Sonny Rollins, Art Blakey e Lionel Hampton. Il festival, con la direzione artistica di Giancarlo Di Napoli, è parte del circuito I-JAZZ, European Jazz Network e Marche Jazz Network, ed è organizzato da SpazioMusica che aderisce al CMS-Consorzio Marche Spettacolo.



CONTATTI

www.anconajazz.com - tel. 347.6941597, e-mail info@anconajazz.com. Prevendite su Vivaticket.com https://www.vivaticket.com/it/tour/ancona-jazz-summer-festival-2022/2118. Ufficio Stampa: Fiorenza Gherardi De Candei – tel. 328.1743236, info@fiorenzagherardi.com.