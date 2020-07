Ancona Jazz Summer Festival: arriva la Movie Madley

Nuovo appuntamento per Ancona Jazz Summer Festival al Canalone della Mole, sabato 1 agosto, ore 21.30, con Movie Medley. La big band diretta dal maestro Manuele Montanari, con special guest il clarinettista Gabriele Mirabassi, eseguirà musiche jazz tratte da celebri film italiani durante la proiezione in syncro di alcuni spezzoni. Il progetto prevede un organico da big band, di cui fanno parte nomi di spicco del panorama nazionale: Massimo Morganti, Simone La Maida e soprattutto Gabriele Mirabassi come ospite solista al clarinetto. Le musiche sono tratte da celebri film italiani nelle cui colonne sonore è presente il jazz, quindi brani tratti da film come: I Soliti Ignoti, La Notte, Il Sorpasso, Il Vangelo Secondo Matteo, Jazz Band, 7 Uomini d'Oro, Ultimo Tango a Parigi, La leggenda del Pianista sull'Oceano e altri ancora. Dato che si tratta di musiche provenienti da film, la serata prevede anche un montaggio video da proiettare su maxischermo durante l'esecuzione. Chiaramente sotto la musica in esecuzione scorreranno le immagini più rappresentative dei relativi film, che poi cambieranno col cambiare dei brani. In sostanza è un medley musicale e cinematografico allo stesso tempo, insolito e appassionante, ideale per essere vissuto “live”. La serata è in collaborazione con l'Arci.



Progetto, trascrizioni e arrangiamenti a cura di Manuele Montanari, anche al contrabbasso, ospite Gabriele Mirabassi clarinetto solista; Simone La Maida alto e soprano sax, flauto, Antonangelo Giudice alto sax e clarinetto; Filippo Sebastianelli sax tenore e clarinetto; Milo Lombardi sax tenore e clarinetto; Marco Postacchini sax baritono, clarinetto basso, flauto; Luca Giardini tromba e flicorno; Giacomo Uncini tromba e flicorno, Michele Samory tromba e flicorno; Massimo Morganti trombone e eufonio; Luca Pernici trombone; Carlo Piermartire trombone basso; Tommaso Sgammini piano; Diego Donati chitarra; Lorenzo Marinelli batteria. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, i posti sono limitati, è consigliato l'acquisto dei biglietti online su vivaticket.it per evitare code all'ingresso. Tramite Vivaticket attivando la modalità print@home si può stampare il biglietto a casa e presentarlo all'ingresso, varrà infatti come titolo di ingresso senza il bisogno di passare in biglietteria. La biglietteria sarà comunque aperta nel luogo del concerto da un'ora prima dell'inizio. È possibile acquistare i biglietti anche presso Casa Musicale Ancona (ex Bucchi) in corso Stamira 68 e presso tutti i punti vendita Vivaticket. Il programma può subire variazioni, verificare sul sito o sulla pagina Facebook Ancona Jazz, oppure contattando la mail o il telefono: 350 0214370.