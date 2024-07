Ancona Jazz Summer Festival: Sergio Cammariere pronto ad incantare l'Anfiteatro Romano

ANCONA - Il primo dei tre concerti di Ancona Jazz Summer Festival programmati all’Anfiteatro Romano, domani, martedì 16 luglio, vedrà sul palco Sergio Cammariere con inizio alle 21,30. Il cantante calabrese si esibirà con il suo quartetto classico, composto da Daniele Tittarelli, sax alto, sax soprano; Luca Bulgarelli, contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Ospite la bravissima e prestigiosa violoncellista Giovanna Famulari. La composizione del suo quartetto regolare, formato da jazzisti di chiara fama, riflette già la natura della musica che ascolteremo, in cui lo straordinario violoncello di Giovanna Famulari porterà una vena ulteriore di suggestioni emotive. Spettacolo suadente e affascinante come pochi, giusta vetrina di un musicista tra i più seguiti e amati. Il successivo appuntamento in Anfiteatro Romano sarà venerdì 19 luglio con Rossana Casale e il suo quintetto che presenterà il suo nuovo lavoro “Almost Blue”. Questo concerto è dedicato all’amico Maurizio Fiorini compagno di Rossana e padre di Sebastiano che tanto ha dato al Jazz (e non solo) e alla città di Ancona.

Per il concerto di Cammariere sono previsti bus navetta - in numero limitato – con partenza di fronte al Parcheggio degli Archi in via Marconi dalle ore 20; 20:30 e 21 diretti alla fermata all’imbocco di Piazza del Senato. L’unico ingresso per accedere all’Anfiteatro è da lato Piazza del Senato dove sarà presente il nostro staff per tutte le indicazioni. Al ritorno la navetta sarà attiva dal termine degli spettacoli dalle 23:15 alle ore 00:15 con partenza dall’imbocco di piazza del Senato con termine corsa come alla partenza di fronte al Parcheggio degli Archi. I biglietti per il concerto del 16 luglio sono in rapido esaurimento ma sono ancora disponibili online e presso i punti vendita Vivaticket sul territorio (in Ancona Casa Musicale in corso Stamira 68). È ancora possibile acquistare il conveniente abbonamento alle tre serate in Anfiteatro: 16 luglio (Cammariere); 19 luglio (Casale) e 26 luglio (Paolo Fresu & Rita Marcotulli).

Sergio Cammariere

Nel panorama musicale italiano Sergio Cammariere, musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, si distingue per una enorme versatilità espressiva, che si è concretizzata fin dai primi anni ’90 in opere discografiche preziose, in cui si riflettevano echi disparati come il jazz, la musica brasiliana e latina in generale, la musica classica, il cantautorato italiano, ma soprattutto un’intensa vena compositiva, che ha portato il cantante e pianista calabrese a confrontarsi, in maniera del tutto vincente, con le colonne sonore per il cinema e il teatro. Ha partecipato per tre volte al Festival di Sanremo, due da partecipante e una da ospite. Il suo innato talento, che ancor più si esprime nei concerti dal vivo, lo porta a ricevere il Premio come “Migliore Live dell’anno” assegnato da Assomusica. I concerti di Sergio Cammariere si rivelano sempre una meravigliosa avventura, mutevole in ogni situazione, in cui l’artista crea sul palco una straordinaria armonia con i suoi musicisti e “invenzioni” musicali di grande impatto. Nei suoi venti album da leader Sergio è sempre riuscito a sposare poesia e lirismo con sonorità affascinanti, sfumature ritmiche inusitate, spazi musicali eterogenei, fino alla solitudine di “Piano” del 2017, prova di estrema maturità artistica. Dall’alto di una carriera tanto ricca, Sergio si esalta nei concerti, interpretati come avventure in cui il musicista sul palco, ed anche il pubblico, sono coinvolti in un processo creativo apparentemente senza fine.