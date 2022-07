Ancona Jazz, arrivano “Le cinque voci” di Ada Montellanico: tutto sul concerto

Sabato 2 luglio arriva sul palco della Mole il nuovo progetto “Le cinque voci” di Ada Montellanico, cantante che Ancona Jazz segue fin dagli inizi di carriera. Ada ha il dono della versatilità stilistica e un senso della sfida che le permette di misurarsi nelle situazioni più imprevedibili, come tale si rivela questa formazione priva della tradizionale sezione ritmica. Accanto a lei, il raffinato Ialsax Quartet diretto da Gianni Oddi - jazzista di storica fama anche nel campo della musica leggera e delle colonne sonore - che riesce a far emergere in particolare il contrappunto delle linee melodiche e ritmiche degli arrangiamenti, freschi e altamente innovativi. Il repertorio, scelto appositamente da Ada e Gianni Oddi, è stato arrangiato su misura da Marco Tiso e Gianluigi Giannatempo, spaziando da Thelonious Monk a classici del jazz da Chick Corea a Lee Konitz, non tralasciando brani originali scritti per il gruppo da Massimo Nunzi, Javier Girotto e Hermeto Pascoal.

In apertura del concerto, alle ore 21, torna sul palco Andrea Niccolai con il suo Quartet in un omaggio a Cedar Walton, pianista ben noto al pubblico di Ancona Jazz e di provata importanza stilistica, tanto da essere un caposcuola nel pianismo dalla fine anni ’50, soprattutto nei Jazz Messengers di Art Blakey. Insieme a lui Andrea Domenici al pianoforte; Giuseppe Cucchiara al contrabbasso e Francesco Patti al sax tenore.

Ingresso: posto unico euro 10,00 / ridotto euro 8,00 (giovani fino a 21 anni, adulti oltre 65, soci ARCI, soci COOP, soci FAI).

Prevendite su Vivaticket.com al link https://www.vivaticket.com/it/ tour/ancona-jazz-summer- festival-2022/2118 e prenotazioni presso Casa Musicale ad Ancona in Corso Stamira n.68. Info su www.anconajazz.com, tel. 347.6941597, email info@anconajazz.com.