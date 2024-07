Settimana ricca di concerti per Ancona Jazz, dal 10 al 13 luglio

Ancona Jazz 2024, si entra nel vivo. SHERMAN IRBY QUARTET alla Tenuta Moroder, l’UTAH UNIVERSITY ORCHESTRA in Piazza del Papa, Enzo Pietropaoli trio a Jesi e l’ILLINOIS J.H.H.S. ENSEMBLE alla Marina Dorica. Intanto continua la prevendita per i concerti di Sergio Cammariere, Rossana Casale e Paolo FresuRita Marcotulli all’Anfiteatro Romano.

Si entra nel vivo della manifestazione, partendo mercoledì 10 luglio con lo Sherman Irby Quartet, presso la Tenuta Moroder. Sherman Irby è uno dei più importanti altosassofonisti usciti dalla ricca scena jazzistica americana negli ultimi decenni. Lo testimonia un passato denso di collaborazioni stellari, accanto a Freddie Hubbard, Clark Terry, Elvin Jones, Quincy Jones, Chick Corea, Cedar Walton, Roy Hargrove e numerosi altri, i tanti che hanno riconosciuto nel suo stile una fedele adesione alla lezione dei grandi del passato, da Benny Carter a Charlie Parker. Dotato di tecnica scintillante e di fervida fantasia nell’apporto solistico, Sherman è anche molto richiesto per formazioni allargate, e di ciò si è accorto Wynton Marsalis, che l’ha subito inserito nella sezione ance della “Lincoln Center Orchestra”. Accanto a lui una ritmica rocciosa, imperniata su Nico Menci, uno dei migliori pianisti italiani e ben noto alla nostra platea, il solidissimo bassista Marco Marzola, e un’entusiasmante scoperta nel batterista Alfonso Vitale da Londra, così imperioso nel tour italiano del sassofonista Tony Kofi lo scorso aprile (sempre da Moroder), da meritare la riconferma.

INFO BIGLIETTERIA: € 12,00 (+ diritti di prevendita)

Prevendita presso Casa Musicale, c.so Stamira 68, Ancona

Circuito Vivaticket Online: www.vivaticket.it

Giovedì 11 luglio, in Piazza del Papa sarà la volta di una tra le migliori formazioni jazz collegiali degli Stati Uniti occidentali: La Utah State University Jazz Orchestra. Composta per lo più da laureandi in musica, l'orchestra jazz della Usu si esibisce per il pubblico di tutta la regione delle Montagne Rocciose. Nel 2015, l'ensemble ha ricevuto un premio Downbeat™ per il suo disco “Europa”. Diretta dal maestro Max Matzen, la Usu Jazz Orchestra è al suo secondo tour europeo. A comporla sono cinque sassofoni (contralto, tenore e baritono), quattro trombe, quattro tromboni, pianoforte, chitarra, basso e batteria, ed esegue una varietà di big band e musica jazz contemporanea. Ingresso libero

Ancona Jazz si sposta a Jesi, venerdì 12 luglio, in Piazza delle Monichette con l’Eddie & The Kids Trio, composto da Edoardo Ferri alla chitarra, Enzo Pietropaoli al basso e Fabrizio Sferra alla batteria. L’idea originaria di formare questo gruppo nasce da Fabrizio Sferra, con l’intento di coinvolgere Enzo Pietropaoli in un nuovo progetto originale dopo avere condiviso, sin dai primi anni ‘80, importanti esperienze musicali, tra le quali lo “Space Jazz Trio” con Enrico Pieranunzi e “Doctor 3” con Danilo Rea. La scelta è caduta su Edoardo Ferri, giovane talento della chitarra con una apertura mentale e una sintonia immediatamente condivise nonostante il grande divario generazionale. Nel repertorio convivono composizioni originali e brani di Neil Young, Radiohead, Elvis Presley, Sam Amidon e altri. Ciò che mette in relazione tutte le influenze musicali presenti e passate dei tre musicisti sono l’amore per la melodia e la forte vocazione all’ascolto reciproco. Nel 2024 uscirà il loro primo lavoro discografico per “Parco Della Musica Records”. Hemingway Cafe, ingresso gratuito, per info Aperitivo e Cena 335362984

Sabato 13 luglio, alla Marina Dorica, si esibirà l’ILLINOIS JOHN HERSEY HIGH SCHOOL ENSEMBLE , la seconda delle due big band americane, provenienti da famosi atenei e licei; infatti, conosciamo bene, dal cinema e dalla letteratura, quanto sia importante, negli istituti scolastici oltreoceano, l’attività parallela e complementare alla didattica, rivolta per lo più allo sport e alla musica. Negli Stati Uniti la musica trova soprattutto nella classica e nel jazz i propri ambiti espressivi, e queste due serate rappresentano un appuntamento di curiosa consapevolezza del livello raggiunto dagli studenti, pronti ad intraprendere il salto definitivo nel mondo professionale.