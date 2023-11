"Ancona insieme per una carezza": Lions Club La Mole e Comune uniti per il Salesi

ANCONA – Dieci cantanti anconetani, due coreografe e due dj per cantare i successi degli anni ‘70-’80 e, soprattutto, per dar vita a un importante progetto di solidarietà, a favore del Centro ad alta specializzazione per le cure palliative di bambini e adolescenti affetti da malattie rare e inguaribili dell'Ospedale pediatrico Salesi. L'iniziativa si chiama “Ancona insieme per una carezza”, pensata e promossa dal Lions Club di Ancona La Mole con il patrocinio del Comune ed è in programma, con la conduzione di Paolo Notari, domenica 12 novembre alle 17,30 al Teatro Sperimentale di Ancona (info e prenotazione posti al numero 3491370068).

Acquistando il biglietto, del costo di 15 euro, si contribuirà a sostenere l'attività del Centro. «Tutto nasce – spiega Pericle Truja, presidente del Club – da un incontro tra alcuni componenti del Lions Club Ancona La Mole e il regista anconetano Sabino Morra. Una semplice idea, tanto entusiasmo e la solidarietà hanno creato le basi. Tra un paio di mesi il nostro Club compirà un anno e con altri soci avevamo deciso di festeggiarlo creando qualcosa di bello e di importante, percorrendo quella strada che unisce tutti i Lions Club del mondo: aiutare il prossimo. Abbiamo quindi individuato immediatamente due persone importanti per il progetto: Sabino Morra, per l’organizzazione e il dottor Simone Pizzi del centro per la Terapia del dolore e le cure palliative pediatriche dell’Ospedale Salesi di Ancona, al quale sarà devoluto il ricavato».

«Il campo della terapia del dolore e delle cure palliative – spiega Pizzi – è uno dei settori qualificanti della sanità italiana. Al “Salesi” si sta costruendo un Centro ad alta specializzazione per le cure palliative di bambini e adolescenti affetti da malattie rare e inguaribili, che si occupa non solo del controllo dei sintomi – primo fra tutti il dolore – ma anche dei loro bisogni psicologici, relazionali, spirituali ed educativi. Il progetto punta a garantire l'assistenza necessaria ai piccoli pazienti e alle loro famiglie alle prese con una malattia inguaribile ma non incurabile, per non restare nella soglia della cura, ma varcare la porta della speranza. Vogliamo garantire ai bambini e alle loro famiglie una vita di qualità. E’ un'impresa complessa, che richiede una risposta di sistema. Per questo il Centro del Salesi sarà punto di riferimento marchigiano e non solo. Quando guarire è impossibile, curare resta un compito che passa sempre meno attraverso registi freddi, invasivi della tecnica e sempre più attraverso gesti caldi e discreti della tenerezza della sollecitudine».

«La proposta del Lions Club – racconta Morra – mi ha riempito di orgoglio. Mi hanno parlato del Centro a cui verrà devoluto il ricavato, e la mia idea è stata quella di mettere insieme tanti cantanti e artisti anconetani e dar vita a un grande spettacolo, che contribuisse a far sentire a questi bambini e alle loro famiglie la sicurezza, l'amore e la serenità di cui hanno bisogno». Allo spettacolo parteciperanno i cantanti dorici Alessandra Losacco, Alessandra Gallicchio, Riccardo D’Angelo, Maria Nalli, Dave Orlando, Leo Maculan, Vanessa Chiappa, Laura Anconetani, Veronica Key e Jopier, le coreografe Eleonora Bedini e Eleonora Socci e due dj, Alberto Amicucci e Marco Rutolo.