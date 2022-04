Ancona Giardino in Fiore, sboccia la kermesse più profumata: tutti i dettagli

Dal 22 al 24 aprile ritorna ad Ancona Giardino in Fiore, il tradizionale appuntamento con il florovivaismo di primavera che finalmente colorerà la città dal 22 al 24 aprile 2022. Dopo due anni di sospensione, l’evento si ripresenta nella nuova location di Viale della Vittoria, l’elegante passeggiata che unisce il Centro Città al mare, fino al panorama del Passetto. Lungo il viale, naturalmente ombreggiato, saranno esposti prodotti, idee e tendenze per decorare giardini, terrazzi e davanzali, per abbellire gli ambienti e migliorare la qualità del vivere. La mostra mercato si svilupperà lungo il passaggio pedonale centrale di Viale della Vittoria, nel tratto compreso tra via Giannelli e Via Battisti; le due corsie laterali del viale saranno perciò libere ed aperte al traffico.

A Giardino in Fiore il pubblico troverà in primo luogo un grandissimo assortimento floreale, fra cui peonie, rose, ortensie, gerani, bulbi, ma anche piante per bordure e rocciati, rampicanti, aromatiche, piante cactacee, succulente ed orchidee per interni. I fortunati che possono godere di grandi spazi aperti potranno scegliere fra alberi decorativi da giardino, arbusti e piante da frutto, come melograni, agrumi e olivi, vasi, terrecotte, attrezzi per il giardinaggio, arredi e complementi per esterni per vivere al meglio ogni spazio all’aria aperta. Completa la proposta commerciale il caratteristico mercatino a tema ‘floreale’ con artigianato fatto a mano o in materiali naturali, prodotti di erboristeria e per il benessere.

Giardino in Fiore, promosso dall’Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Ancona, è organizzato da BluNautilus. Aprirà al pubblico in anteprima Venerdì 22 aprile dalle ore 15 per i montaggi e sarà aperto sino alle ore 20. Proseguirà per tutto il weekend del 23 e 24 aprile dalle ore 9 alle ore 20. Sono attesi circa 20 operatori vivaisti e 20 tra piccoli artigiani e generi collaterali che trasformeranno Viale della Vittoria in uno splendido giardino con aiuole decorative e arredi floreali. L’ingresso è gratuito.