"Ancona by wine", la città respira vino e fantasia: come partecipare all'evento

Ancona si trasforma per un weekend nella capitale del vino: al via Ancona by wine. Il centro città (corso Garibaldi) ospiterà una mostra mercato dalle ore 18 alle ore 23 che vedrà la partecipazione di 20 cantine del circuito Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Ancona. Piazza san Francesco, nel centro storico sarà il salotto dedicato alle degustazioni guidate (una al giorno dedicata rispettivamente a rosso, rosato e bianco), il Museo Archeologico aprirà i battenti ogni pomeriggio per condurre i visitatori attraverso percorsi del vino nell'antichità con visite guidate e la Pinacoteca civica sarà la pregevole sede di una conferenza dedicata al tema dell'uva e del vino nella storia dell'arte, a cura del professor Zuffi.



Per partecipare ai singoli eventi è necessaria la prenotazione: "Per le degustazioni Ais - si legge nella nota - si richiede l'adesione via email all'indirizzo dedicato conl'indicazione della data prescelta, i propri dati anagrafici e il contatto telefonico. Per prendere parte alle visite guidate al Museo Archeologico contattare il n. di telefono 071202602, a partire da lunedì 23 agosto. Per la mostra mercato è possibile acquistare in prevendita su Viva Ticket il biglietto di ingresso, del costo di 10 euro". L'evento sarà condotto nella piena osservanza delle regole anti-Covid, all'ingresso verrà richiesto Green Pass e documento di identità e consegnato un calice da utilizzare per tutte le degustazioni.

Gli artisti in scena (in strada)

Il 28 e il 29 agosto esibizione degli artisti di strada Alessio Burini e Piero Massimo Macchini. Il primo

porterà in scena il suo spettacolo L’Incontro Tempo. "Lo spettacolo inizia in un sogno - si legge nella nota-qualcosa turba il protagonista, un dubbio si fa spazio dentro in lui. L'artista si lascia guidare e finalmente il dubbio diventa certezza: lui è il Tempo. Esso presenta tutte le virtù della vita e consiglia di trattarle con saggezza".?

Il 28 agosto è la volta di Macchini che si esibirà in strada con il suo spettacolo Fuori Porta (con Piero Massimo Macchini e Paolo Figri) per la regia di Domenico Lannutti. Perio Massimo Macchini è attore, comico, mimo, fantasista e clown. Artista internazionale, si è esibito in tutti e cinque i continenti portando i suoi lavori di visual comedy con il personaggio Dolly Bomba negli spettacoli Brainstorming e Fuori porta.