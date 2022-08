Ancona By Wine 2022, vino e non solo: previsti due concerti live ad ingresso libero

ANCONA- Cresce l'attesa per uno degli eventi più accattivanti dell'estate anconetana, Ancona By Wine 2022, che si svolgerà nel centro del capoluogo coinvolgendo luoghi pieni fascino. Una quarantina le cantine vinicole che hanno aderito a questa seconda edizione e che saranno protagoniste della mostra mercato che si snoderà lungo corso Garibaldi il 27 e il 28 agosto dalle ore 18:00 alle ore 23:00. Il ticket di ingresso è del costo di 10 euro e include 5 assaggi. Alla mostra mercato sarà prese un Food District dove assaggiare salumi, formaggi, paccasassi e altre specialità del territorio.

Nei tre giorni della manifestazione i visitatori potranno inoltre – previa prenotazione e acquisto biglietti su VivaTicket partecipare alle degustazioni guidate in luoghi esclusivi, assistere a eventi a tema nel prestigioso contest del Museo Archeologico Nazionale delle Marche e della Pinacoteca comunale e a sfiziosi concerti. A proposito dei concerti- a ingresso libero- si svolgeranno in Piazza Roma e vedranno sul palco 2 band giovani molto diverse tra loro ed entrambe valide e divertenti: sabato 27 agosto alle 21,30 fari sui Baro Drom Orkestar. Con più di 600 concerti in Europa, tra festival, teatri e club, con tre dischi all’attivo e tantissime collaborazioni, la Baro Drom Orkestar è una delle più belle realtà nel panorama della world music. Il quartetto nato con la passione per le ritmiche infuocate dell’est Europa e per le melodie del Mediterraneo, ha negli anni sviluppato un proprio linguaggio originale. Domenica 28 agosto alla 21,30, invece, sarà la volta dei Rumba de Bodas (Edinburgh Jazz festival, Montreux per un originalissimo sound emiliano e europeo che mescola trap ritmi latin e swing, sonorità balcaniche e funky, soul e ska).

Il programma di Ancona By Wine si articola in quattro percorsi fondamentali: la Mostra mercato con i produttori in Corso Garibaldi, i Salotti del gusto nei luoghi simbolo della città, (dalla Caserma Villarey, alla Mole, alla Terrazza del Museo archeologico); ll vino e l’arte, conferenze e visite guidate al Museo Archeologico e alla Pinacoteca comunale Francesco Podesti e, come anticipato, gli appuntamenti con la musica dal vivo. L'evento è organizzato dal Comune di Ancona, dall’Associazione Italiana Sommelier ed è patrocinato dal Ministero alle Politiche Agricole e supportato da partner istituzionali con l'intento di promuove la cultura del vino legata al territorio e fare conoscere e vivere Ancona nella sua pienezza e bellezza.