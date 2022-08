Ancona by Wine 2022, il vino conquista il capoluogo: presenti circa 40 produttori da tutto il territorio

ANCONA - Sono poco meno di 40 le cantine vinicole che hanno aderito alla seconda edizione di Ancona by Wine che si svolgerà nel capoluogo marchigiano da venerdì 26 a domenica 28 agosto. Un evento organizzato dal Comune di Ancona, dall’Associazione Italiana Sommelier, patrocinato dal Ministero alle Politiche Agricole e supportato da partner istituzionali che- sottolinea l'assessore a Turismo e Cultura, Paolo Marasca- “promuove la cultura del vino legata al territorio e che offrirà ai visitatori una veduta d'insieme del centro storico quale centro commerciale naturale con protagonista assoluto il prodotto vino, orgoglio ed eccellenza italiana (Italia primo produttore al mondo), regionale e locale”. Da oggi sul circuito vivaticket è attivo l'acquisto dei biglietti per partecipare a degustazioni guidate e altri eventi.

Le cantine partecipanti sono : MAZZOLA, MORODER, STROLOGO, UMANI RONCHI, VIGNA DELLA CAVA, LA CALCINARA, FAZI BATTAGLIA, CASALFARNETO, MONTECAPPONE, MIRIZZI, BONCI VALLEROSA, TOMBOLINI, MONTESCHIAVO, COLLE ONORATO, FATTORIA NANNI, MONCARO, SANTA BARBARA, SPINSANTI, ANTONELLI, TENUTA BELLAFONTE, ILARIA COCCO, LUNELLI – CARAPACE, TERRACRUDA, IL POLLENZA, CASALE VITALI, VELENOSI, ANGELI DI VARANO, CASTELLANI, CONTE LEOPARDI, LE TERRAZZE, FATTORIA LUCESOLE, FIORETTI BRERA, GAROFOLI, GIUSTI, LANARI, MALACARI, MARAZZI, MARCHETTI.

Nei 3 giorni della manifestazione i visitatori potranno visitare scegliere il proprio itinerario di assaggi tra le numerose cantine del territorio, partecipare alle degustazioni guidate in luoghi esclusivi, assistere a eventi a tema nel prestigioso contest del Museo Archeologico Nazionale delle Marche e della Pinacoteca comunale e a sfiziosi concerti.

Il programma si articola in quattro percorsi fondamentali: la Mostra mercato con i produttori in Corso Garibaldi, i Salotti del gusto nei luoghi simbolo della città, (dalla Caserma Villarey, alla Mole, alla Terrazza del Museo archeologico); ll vino e l’arte, conferenze e visite guidate al Museo Archeologico e alla Pinacoteca comunale Francesco Podesti; gli appuntamenti con la musica dal vivo che si svolgeranno in piazza Roma, animando il centro città con due gruppi: sabato 27 agosto alle 21,30 BARO DROM Orkestar e domenica 28 agosto alla stessa ora RUMBA DE BODAS. Questo il programma con l'indicazione della prenotazione e acquisto dei biglietti per i singoli eventi.

Venerdì 26 agosto

Museo Archeologico

UN SORSO DI VINO ALLA CORTE DEI PICENI

Visite Guidate dalle ore 15,45 (durata della visita circa 40 minuti)

Ticket 5 euro

Prenotazioni: drm-mar.museancona@cultura. gov.it – 071 202602

17:30 Caserma Villarey

GLI ALTRI VITIGNI

Vini intriganti e non sempre conosciuti delle Marche

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Con la partecipazione della Prof.ssa Oriana Silvestroni dell’UNIVPM Ancona

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

Sabato 27 agosto

11:00 Terrazza del Museo Archeologico

MONTEFALCO MASTERCLASS

Le eccellenze in vetrina

Sommelier Paolo Tamagnini AIS Perugia

Con i produttori di Montefalco

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

17:30 Piazza San Francesco

IL RE DEI BIANCHI

Sua Maestà il Verdicchio Classico Superiore

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Con la partecipazione del Sommelier Luca Galeazzi. AIS Jesi e Castelli

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

Museo Archeologico

UN SORSO DI VINO ALLA CORTE DEI PICENI

Visite Guidate dalle 17,45 (durata della visita circa 40 minuti)

Museo Archeologico – 5€

drm-mar.museancona@cultura. gov.it – 071 202602

18:00 Pinacoteca Comunale

GRAPPOLI DIPINTI. IL VINO NELL’ARTE

Conversazione con il prof. Stefano Zuffi, curatore della Pinacoteca

Ingresso libero su prenotazione

museicivici.ancona@gmail.com– 071 2225047 (in orario di apertura)

19:00 Mole Vanvitelliana – Sala boxe

ERA IL 1936

L’ Incrocio Bruni 54- una storia Marchigiana

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Sommelier Raffaele Papi AIS Pesaro

Con la partecipazione della dr.ssa Giovanna Bruni

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

21:00 Terrazza del Museo Archeologico

RITORNO AL FUTURO

Anfora, Cocciopesto e Terracotta: per i vini di domani

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Con la partecipazione del Direttore del Museo Archeologico dr. Diego Voltolini

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

acquisto su VivaTicket

21:30 Piazza Roma

BARO DROM Orkestar

Con più di 600 concerti in Europa, tra festival, teatri e club, con tre dischi all’attivo e tantissime collaborazioni, la Baro Drom Orkestar è una delle più belle realtà nel panorama della world music.

Il quartetto nato con la passione per le ritmiche infuocate dell’est Europa e per le melodie del Mediterraneo, ha negli anni sviluppato un proprio linguaggio originale.

Domenica 28 agosto

17:30 Palazzo Jona

SULLA VIA FRANCIGENA DEL VINO

Dall’Umbria alla Marche

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Sommelier Paolo Tamagnini AIS Perugia

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

19:00 Palazzo Jona

SINESTESIE IN ROSA

I grandi rosati marchigiani si svelano

Sommelier Simona Sestili AIS Ascoli Piceno

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

21:30 Piazza Roma

RUMBA DE BODAS

Edinburgh Jazz festival, Montreux per un originalissimo sound emiliano e europeo che mescola trap ritmi latin e swing, sonorità balcaniche e funky, soul e ska.

In occasione di questa manifestazione i parcheggi Cialdini, Traiano, Umberto I e Archi, oltre ad osservare il normale orario di apertura nelle giornate di venerdì e sabato, saranno aperti anche domenica 28, con ingresso dalle 16 alle 23.