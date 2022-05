Ancona all'alba: corri con Intersport dal Passetto al Duomo e ritorno

Domenica 5 Giugno 2022, 6 km non competitivi dal Passetto al Duomo e ritorno per correre e passeggiare insieme, grandi e piccoli, all’alba! Le iscrizioni verranno prese online al sito www.anconaallalba.it; presso la segreteria SEF STAMURA ATLETICA al Campo Scuola “Conti” zona Palombare Ancona dal 16 Maggio ogni Lunedì e Venerdì dalle 17 alle 19; presso il punto di iscrizione in Piazza IV novembre zona Passetto Ancona sabato 28 Maggio e 4 Giugno dalle 8 alle 10; direttamente in loco il 5 Giugno ore 5.00.

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione di 8€ per adulti e 5€ per bambini fino a 14 anni comprende t shirt da indossare la mattina dell’evento, buono per colazione presso i bar convenzionati e buono sconto dei negozi Intersport. Il ritiro avverrà al momento dell’iscrizione.

Intersport

La manifestazione Ancona all’Alba ed il negozio di articoli sportivi INTERSPORT promuovono uno stile di vita sano attraverso il movimento all’aria aperta e incentivando la socialità e la partecipazione dei cittadini. INTERSPORT, per le tue attività sportive, lo trovi ad Ancona al Centro Commerciale Conero, aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 21.00.