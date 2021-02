Amore, musica e distanziamento: San Valentino si festeggia online

La musica e l'amore ai tempi del distanziamento sociale e della pandemia, con l'Associazione Fabriano Pro Musica che ha organizzato per l'imminente giorno di San Valentino (domenica 14 febbraio) a partire dalle ore 19,00 una diretta social per raccontare come la musica possa pesare all'interno di un rapporto di coppia. Per raccontare un tema così “delicato” interverranno il critico musicale e scrittore Massimo Salari, Frank Martino (curatore della pagina Instagram “Il Musicista Che Avanza”) e l'ideatore della pagina Facebook Giovanni all'Heavy Paolo Grillo.

Un San Valentino che racconterà anche le storie di chi, nel suo piccolo, ha vissuto storie d'amore nate tra le note di un pentagramma, magari senza clamore e milioni di dischi venduti, ma che ancora oggi riescono a resistere alla pressione di anni passati suonando sui palchi di mezzo mondo. L’evento di domenica è gratuito, accessibile a tutti gli interessati, e possibile da raggiungere trovando su Facebook la pagina FabriJazz.