Amici della musica: Torquati e Dillon inaugurano la stagione

S’inaugura nel segno di Beethoven, nel duecentocinquantesimo della nascita, sabato 17 ottobre, al Teatro Sperimentale, con Francesco Dillon, violoncello, e Emanuele Torquati, pianoforte, prestigiosissimo duo spesso ospite degli Amici della Musica che sempre elabora concerti come veri e propri progetti artistici originali e di altissima qualità. Questo concerto, che inaugura l’integrale in tre anni dell’esecuzione delle Sonate per violoncello e pianoforte del genio di Bonn, punta a sintonizzarsi su aspetti umani, coincidenze e confronti, quelli tra i contemporanei Beethoven e Goya: accanto alle Sonate è previsto infatti un brano commissionato dal duo a una voce importante della composizione internazionale, Helena Winkelman, “Vis à vis Goya”, sette miniature per violoncello e pianoforte.

Vendita degli abbonamenti solo ai primi cinque concerti 13 e 14 ottobre: Interi: Platea e prima galleria Muse Euro 90; Seconda galleria Muse, Euro 80 Ridotti: La riduzione è riservata solo ed esclusivamente agli abbonati alla precedente Stagione Concertistica Platea e prima galleria Muse 80 euro; Seconda galleria Muse, 70 euro. Saranno posti in vendita in tutto 110 abbonamenti, a causa delle capienze ridotte delle sale. La prevendita dei biglietti singoli per i primi cinque concerti inizierà il 15 ottobre. Biglietti da 5 euro (ridotti extra ragazzi fino a 19 anni) a 35 euro (platea Teatro delle Muse) Tutto presso la biglietteria del Teatro delle Muse (071/52525 oppure biglietteria@teatrodellemuse.org ). In caso di sottoscrizione di abbonamenti o di acquisto di biglietti, sarà possibile utilizzare i voucher emessi a risarcimento degli eventi della scorsa Stagione che sono stati annullati o rinviati a causa dell’emergenza sanitaria.