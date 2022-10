La nave più bella del mondo torna ad Ancona: tutto pronto per l'Amerigo Vespucci. Visite a bordo e servizi navetta: le info

Torna ad Ancona, dopo tre anni, l'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Il veliero della Marina Militare sarà nel capoluogo dorico il 12 e il 13 ottobre. L'Amerigo Vespucci è partita da Livorno il 2 luglio per la Campagna d'Istruzione 2022 . Il tour della Vespucci sta toccando i principali porti italiani; giungerà ad Ancona dopo Riccione ed attraccherà al Molo Clementino. E’ sempre festa in città per l’arrivo dello splendido veliero, tanto caro ad appassionati e non. Previste come sempre le visite a bordo. Nell’occasione il Comune di Ancona ha organizzato una vera e propria due giorni di accoglienza speciale per tutti gli appassionati mettendo a punto, oltre ad un servizio specifico per raggiungere la Vespucci, anche una serie di eventi nel cuore del capoluogo.

Visite alla Vespucci

Secondo le informazioni della Marina Militare, le visite sono previste per il giorno 12 ottobre, con orario dalle ore 14.00 alle 23.00, ingresso gratuito e senza prenotazione. Il servizio di navetta dedicato e gratuito per il 12 ottobre è illustrato in una locandina "interattiva", dove cliccando sui singoli punti in mappa o nell'elenco sottostante, si ottiene la localizzazione su Google Maps.

Il servizio si sviluppa con due mezzi che effettuano quattro fermate:

Capolinea in via Marconi, presso il parcheggio Archi - via XXIX Settembre c/o park Traiano - via Da Chio c/o Portella S. Maria - capolinea c/iov rotatoria Arco Clementino al Porto antico. Ogni fermata è servita da un passaggio ogni 15 minuti, compreso tra le ore 12:15 e le ore 23:30 (ultima partenza dal Porto antico).

ORARI DI ANDATA - PARTENZE DA VIA MARCONI GAS - PARCHEGGIO DEGLI ARCHI 12.15 - 12.30 - 12.45 - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.45 - 14.00 - 14.15 - 14.30 - 14.45 - 15.00 - 15.15 - 15.30 - 15.45 - 16.00 - 16.15 - 16.30 - 16.45 - 17.00 - 17.15 17.30 - 17.45 - 18.00 - 18.15 - 18.30 - 18.45 - 19.00 - 19.15 - 19.30 - 19.45 - 20.00 - 20.15 - 20.30 - 20.45 - 21.00 - 21.15 - 21.30 - 21.45 - 22.00 - 22.15 - 22.30 22.45 - 23.00 - 23.15 - 23.30 - 23.45. Il transito del bus presso la fermata del porto antico (Arco Clementino) avviene dopo circa 10/12 minuti dall'orario di partenza dal parcheggio degli Archi.

Gli eventi

Una serie di attività concertate tra Amministrazione comunale, associazionismo ed altre istituzioni oltre al mondo imprenditoriale, daranno luogo ad un insieme di iniziative diffuse nel cuore della città. Ad iniziare dalla sezione Food and drink coordinata da Confartigianato che coinvolge naturalmente gli esercenti (locali aderenti su www.laviamaestra.com ), prevista per il 12-13-14-15 ottobre dalle 18.30. Promosso dal Comune un mercatino che si snoda nel centro dorico a cui faranno da contorno esibizioni ed altri eventi, come le performance di danza aerea delle tre scuole principali di danza aerea della città e tanto altro. Le iniziative avranno inizio alle 17.00 per proseguire fino alle 23.30. «Il ritorno della Vespucci sarà un momento emozionante, per grandi e piccoli, ma soprattutto per i bambini che già nella precedente occasione avevano particolarmente gradito questo meraviglioso incontro con la nave più bella del mondo – afferma il sindaco Valeria Mancinelli -. Ringraziamo per questa attenzione nei confronti di Ancona la Marina Militare e ci apprestiamo con gioia ad accogliere questo pezzo importante di storia e orgoglio italiano nel nostro porto».

«Abbiamo lavorato per rendere più agevole possibile la visita alla Vespucci da parte di cittadini e visitatori, collegando i parcheggi in città con il porto antico; sappiamo che è un evento eccezionale: la Vespucci è amatissima da grandi, da bambini, dagli amatori e quindi attira tantissimo pubblico – sottolinea l’assessore al Porto Ida Simonella -. Quindi non solo ci stiamo attrezzando per servire al meglio il porto ma anche per trasformare questo momento esperienziale in qualcosa di legato alla città sotto il profilo dell’accoglienza, con eventi di spettacolo, shopping ed enogastronomia affinchè coloro che raggiungono Ancona per la Vespucci possano anche trascorrere un momento piacevole in città. Tutto ciò con ulteriori ricadute e benefici sull'economia e sulla vivibilità cittadina».