L'ambiente di Galileo: l'evento per la settimana del pianeta

Arriva la settimana del pianeta terra e molte città si preparano con un calendario ricco e variegato. Nella nostra zona, in particolare, da mercoledì 14 a martedì 20 ottobre a Senigallia si tiene l'evento L'ambiente di Galileo.

Dalle 15,00 alle 20,00, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00 al via presso il Palazzetto Baviera un percorso che si propone di ripercorrere la storia della parola Ambiente, probabilmente sconosciuta ai più, fino a ricondurci al 20 ottobre 1623, data di pubblicazione de “Il Saggiatore” dove per la prima volta questa parola compare come sostantivo, e al suo autore, Galileo Galilei, genio italiano e fondatore della scienza moderna. L'esposizione presenta del materiale informativo, inclusa l’esposizione di una copia originale de “Il Saggiatore” conservata presso l’Università di Urbino, un’installazione del MATTM, una mostra fotografica di Mario Giacomelli e un convegno conclusivo.