Alla scoperta di città e frazioni: ecco tutti e 24 i tour

A spasso in centro e nelle frazioni per ammirare e approfondire la storia e la bellezza del territorio. A partire dal 10 aprile si torna a camminare in città e nelle frazioni con un ricco programma organizzato dalla Direzione Turismo del Comune e basato su ben 24 appuntamenti. Il programma è diviso in due parti:

"Ancona centro". L’appuntamento è per il sabato pomeriggio alle ore 17.00, a partire dal 16 aprile e fino al 22 ottobre, con partenza da "L'Edicola" di piazza Roma. Il programma "Ancona centro" è diviso a sua volta in: Via Maestra (alla scoperta dei palazzi di via Pizzecolli con ingresso a Palazzo degli Anziani), Capodimonte (visita a uno dei quartieri più antichi e suggestivi di Ancona), Ancona archeologica (visita ai siti archeologici cittadini), Street Art (dedicata ai murales del centro) e “Da mare a mare”(passeggiata fino al Passetto e dedicata all'architettura del Novecento).

“Nuovi passi in frazione” si svolge la domenica mattina alle ore 10.00. Si tratta di nuove escursioni alla scoperta di quartieri e frazioni cittadine dopo il successo dei cicli precedenti. Tappe a Torrette (10 aprile, tra i siti da illustrare Colle Ameno e Palazzo Camerata), Gallignano (8 maggio, orto botanico e chiese del paese), Tavernelle (5 giugno, cimitero), Baraccola (11 settembre, Villa Favorita, chiesa di San Raimondo), Pinocchio (9 ottobre, chiesa, seminario), Montesicuro (6 novembre, castello). Il luogo dell'appuntamento è indicato nella locandina.

Le visite sono gratuite. Appuntamento e prenotazione obbligatoria allo IAT Edicola di piazza Roma. Per prenotarsi si può chiamare il 339.2922855 (anche su whatsapp) oppure attraverso l'apposito form. La partecipazione sarà consentita fino all'esaurimento dei posti disponibili e solamente a chi è munito di Green Pass. Eventuale richiesta di green pass e utilizzo di mascherine sulle base delle normative vigenti