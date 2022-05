Il Rutgers university glee club in concerto per gli studenti

Lunedì 23 maggio alle 12 il Rutgers University Glee Club, uno dei cori maschili più antichi e illustri degli Stati Uniti, fondato nel1872, sarà protagonista di un concerto alla Chiesa dei Cancelli di Senigallia. Circa 70 elementi diretti dal Dr. Patrick Gardner saranno protagonisti in un concerto offerto gratuitamente agli studenti del Liceo Medi e della Scuola Primaria Pascoli - organizzato da SpazioMusica durante il breve soggiorno turistico del Glee Club nella zona di Ancona e Senigallia.



Sotto la direzione del Dr. Patrick Gardner il suo Glee Club è diventato un punto di riferimento per la musica corale maschile degli USA, esibendosi sui palcoscenici nazionali e internazionali con i migliori direttori al mondo, e presentando opere commissionate dai vincitori del premio Pulitzer William Bolcom (The Miracle, Conferenza Nazionale, San Diego), Jennifer Higdon (The Voice of the Bard, New York City, 2006) e Lewis Spratlan (Travels, Eastern Division, Baltimora, 2014). I critici del New Jersey Star Ledger e dell'Home News Tribune hanno lodato la "direzione superba" di Patrick Gardner ela "miscela di miele e il senso del ritmo" del Glee Club. I 90 membri del Glee Club provengono da tutte le aree distudio dell'Università, con oltre 20 diverse specializzazioni rappresentate. Nell'autunno del 2006, il Glee Club è tornato alla Avery Fisher Hall per eseguire la Sinfonia n. 13 di Shostakovich, Babi Yar, con Valery Gergiev e la Kirov Orchestra. Nel marzo 2014 ha eseguito l'Oedipus Rex di Stravinsky quando ha ospitato il seminario nazionale dell'associazione Intercollegiate Men's Choruses. Attualmente la Rutgers State University of New Jersey comprende 31 scuole e collegi distribuiti su tre campus. Offre oltre 100specializzazioni universitarie a circa 20.000 studenti che si laureano in oltre200 corsi di laurea e gestisce oltre 300 centri di ricerca e istituti.