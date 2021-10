Alfredo, Papero Youtuber: lo spettacolo tra pirati, rap e cibi appetitosi

Domenica 17 ottobre alle ore 17 al Teatro Misa di Arcevia, sarà una nuova produzione dell’Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata ad aprire la strada della 38esima Stagione di Teatro Ragazzi che proporrà poi, fino al 6 gennaio, 17 eventi in 8 comuni della provincia di Ancona (Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montemarciano, Montecarotto, Sassoferrato, Senigallia).



Per l'anteprima della stagione va in scena un debutto assoluto, quello di “Alfredo papero youtuber”, di e con Simone Guerro, uno spettacolo per bambini e genitori con un papero youtuber alle prese con pirati, canzoni rap, cibi appetitosi e Bruce il burattinaio. Lo spettacolo è promosso dal Comune di Arcevia nell’ambito del cartellone realizzato dall’Atgtp in collaborazione con Amat e con il sostegno di “Alte Marche Creative-Cuore accogliente dell’Appennino” bando Por Marche Fesr 2014/2020 – Asse 3, Ministero della Cultura, Regione Marche, e di Cms Consorzio Marche Spettacolo. Collaborano inoltre Assitej Associazione italiana di teatro per l'infanzia e la gioventù, Unima, e Coop Alleanza 3.0. Posto unico: 3 euro. info e prenotazioni 0731.56590 - biglietteria@atgtp.it. Whatsapp 3341684688. Green pass necessario dai 12 anni.