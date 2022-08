Concerto all'alba di Ferragosto nella chiesa romanica di Portonovo: un evento da non perdere

ANCONA - Continuano gli appuntamenti musicali di Onde di Note alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo, organizzati dalle Associazioni ANSPI ZonaMusica di Ancona e ItaliaNostra Onlus. Dopo il successo dello scorso martedì con gli USES group, una formazione di giovanissime stelle del jazz che ha registrato una grandissima affluenza di pubblico alla Chiesetta, in arrivo il consueto appuntamento all’alba di Ferragosto, una tappa particolarmente cara a chi segue la rassegna da anni. Lunedì 15 Agosto alle ore 06.00 ad accompagnare il sole che sorge sulla baia, un Hommage à Edith Piaf, celebre cantautrice francese, grande interprete del filone della chanson degli anni ‘30, con Sara Jane Ghiotti, voce e Giacomo Rotatori, fisarmonica, entrambi eclettici musicisti jazz. Un concerto che nasce dalla grande passione e complicità dei due musicisti nei confronti della chanson francese. “L’accordéoniste”, primo brano che suonano assieme, che impressionò la stessa Piaf nel 1940, li travolge magicamente e li stimola alla creazione di un progetto per rendere omaggio ai grandi interpreti francesi: dalla Piaf a Charles Trenet, da Serge Gainsgbourg a Michel Fugain. Un dialogo musicale fatto di passione, profondità d’interpretazione, drammaticità ma anche ironia, gioco e improvvisazione. La voce calda della Ghiotti si intreccia con le melodie e trame armoniche della fisarmonica di Rotatori, con tocchi di ammaliante intensità e slanci di improvvisazione travolgenti. Tutti elementi che rendono il concerto unico nel suo genere. Una splendida occasione per rigenerarsi e godere delle luci dell’alba che irraggiano la Chiesa di Santa Maria di Portonovo. L’ingresso al concerto è gratuito.

Ingresso libero