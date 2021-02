Aisa Marche, Covid e atassia: una giornata per riflettere

In occasione della Giornata mondiale sulle malattie rare, l'Aisa Marche (Associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche) insieme all'Aisa nazionale organizza un evento informativo on line intitolato "Covid-19: vaccino e atassia", sabato 27 febbraio, dalle ore 11 alle 13, su piattaforma di videoconferenza.

L'associazione organizza annualmente un convegno per tenere alta l'attenzione sulle atassie, gruppo di malattie genetiche rare, per fare il punto sulla ricerca scientifica, gli studi in corso, le terapie e su come migliorare la qualità di vita dei pazienti, persone che nell'ultimo anno sono state messe a dura prova dall'impatto della pandemia, trovandosi di fronte a percorsi riabilitativi sospesi per lunghi periodi o proceduti a singhiozzo, e alla difficoltà di attivare quelli di assistenza domiciliare. L'appuntamento di quest'anno, come sempre rivolto in particolare a persone con atassia e familiari, si inserisce nel contesto dell'emergenza sanitaria, proponendosi come un evento informativo sul tema vaccino Covid-19 e atassia: ad intervenire sarà la dr.ssa Caterina Mariotti, della Fondazione Ircss Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, con ampio spazio alle domande e al dibattito moderato dal dr. Filippo Fortuna, Dirigente medico Laboratorio di neuropsichiatria infantile Ospedali riuniti Marche nord. L'incontro, a partecipazione gratuita, si terrà in diretta sulla piattaforma zoom, previa iscrizione inviando una mail a sez.marche@atassia.it. Per maggiori info, contattare la segreteria organizzativa dell'iniziativa: cell. 393 2090458 pagina fb Aisa Marche Odv.