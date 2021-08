Ancona Jazz festeggia Ferragosto: concerto numero mille all'Aion

Ancona Jazz, dopo quasi 50 anni di ininterrotta attività festeggia il millesimo concerto, e lo si fa in un luogo suggestivo come l'Aion di Moroder, assieme ad amici affezionati e musicisti fantastici. Un appuntamento, il 15 agosto alle h 21.30, che si preannuncia da tutto esaurito. Negli anni la complicità con l'azienda Moroder, grazie a Marco e Serenella, è cresciuta, permettendo di programmare concerti jazz sempre accattivanti e originali.

Per l'occasione sono stati invitati due grandi musicisti italiani, Dado Moroni e Max Ionata, già spesso ospitati negli anni passati, in un omaggio a Duke Ellington e Stevie Wonder, personaggi fondamentali nel percorso della musica afroamericana. Dopo i grandi successi discografici di “Two for Duke” e “Two for Stevie”, Dado Moroni e Max Ionata presentano “Two For You”, una sorta di best dei due progetti dedicati a Duke Ellington e Stevie Wonder. Allo sconfinato repertorio in dote al jazz da parte di Duke Ellington, con la complicità di Billy Strayhorn, Dado Moroni e Max Ionata hanno fatto seguire un progetto dedicato a un’altra leggenda del mondo della musica: Stevie Wonder (che non a caso ha scritto la leggendaria “Sir Duke” proprio per Ellington!). Dado Moroni conosce a fondo la materia, anche in virtù delle sue passate collaborazioni con il contrabbassista Jimmy Woode e il batterista Sam Woodyard, sideman storici nelle fila dell’orchestra di Ellington. Max Ionata non è estraneo all’influenza della musica del Duca e di Stevie Wonder. Insieme hanno condiviso questi progetti con una perfetta comunione d’intenti e una perfetta interazione. Un’anima blues e il delicato senso dello swing risultano essere i tratti principali di questo repertorio con cui i due artisti sembrano avere un’affinità elettiva innata.

Durante la serata sarà in vendita il “Il gomito del jazzista vol.2 – Ancona Jazz 1998-2020” libro scritto da Massimo Tarabelli con interventi di Giancarlo Di Napoli che ripercorre gli ultimi vent'anni di attività e rappresenta il seguito del primo fortunato volume. Molte le appassionate testimonianze di artisti, organizzatori, amici del festival che a vario titolo sono entrati a far parte di questa grande famiglia.

Ingresso: euro 20,00 con prevendita (posti limitati). Consumazione facoltativa, prenotazione presso Azienda Agricola Moroder, via Montacuto 121, Ancona Tel. 071898232 / 3316342256. Prevendita presso Casa Musicale, c.so Stamira 68, Ancona, Circuito Vivaticket online: www.vivaticket.it. Considerata la capienza limitata dei posti disponibili causa misure anti covid, si consiglia vivamente di acquistare i titoli d’ingresso in prevendita, seguendo le modalità proposte da vivaticket per ogni diverso evento. È richiesto per l’accesso al concerto il Green Pass / Certificazione verde COVID-19.