Adriatic Heroes Day: la giornata di 2Hands per pulire la spiaggia di Portonovo

L’Adriatic Heroes Day è l’evento di punta della campagna di rimozione rifiuti “Operation Adriatic Heroes”, il cui obiettivo è rimuovere dal mar Adriatico 20 tonnellate di rifiuti. L'attività di pulizia prende il via il 24 ottobre. Durante l’Adriatic Heroes Day migliaia di volontari parteciperanno uniti, sulle coste dell’Adriatico, per rimuovere il maggior numero di rifiuti possibili e bonificare il maggior numero di spazi dall’inquinamento.

Per questa giornata, quindi, 2hands Macerata e 2hands Ancona hanno organizzato un evento a Portonovo, nel quale saranno coinvolte altre associazioni locali, scuole e gruppi scout. Si comincerà alle 10:30 con un cleanup della spiaggia e, dopo aver pesato i kg raccolti, ci si fermerà per una pausa pranzo. Nel primo pomeriggio è prevista una visita guidata per i sentieri di Portonovo e i laghetti salati, durante la quale verrà illustrata la storia e le caratteristiche principali dei luoghi scelti. A seguire, ci saranno laboratori e giochi a tema ambientale per i più piccoli. Durante tutto l'evento, saranno anche esposti i disegni realizzati dai bambini e dagli scout e le opere di Ghigni di plastica in una mostra interattiva. Alcuni dei temi che verranno affrontati, col fine ultimo quello della sensibilizzazione, sono principalmente legati alla sostenibilità, il riciclo, la flora e la fauna del posto, gli habitat terrestri e marini da salvaguardare.

Il programma: