Adrian Fartade a teatro per svelare il futuro: in città lo youtuber e divulgatore scientifico

Adrian Fartade in scena a Fabriano per l’incontro “Uno sguardo nel futuro”, martedì 16 maggio 2023 alle ore 21.15, presso il Teatro San Giovanni Bosco con ingresso gratuito. Appuntamento speciale de “I nodi della vita”, il contenitore filosofico creato dalla Parrocchia Beata Maria Vergine della Misericordia e che in questa quarta edizione si avvale della collaborazione di TUTTINGIOCO, progetto di prevenzione dell’azzardo e delle dipendenze digitali realizzato dall’Ambito 10 di Fabriano.

Chi è Adrian Fartade

Divulgatore scientifico, fondatore e protagonista del canale Youtube link4universe da 500 mila iscritti, autore di libri di successo, attore e oratore, Adrian Fartade anima conferenze e spettacoli in tutta Italia e per la prima volta fa tappa a Fabriano, con uno speech originale, che ci permetterà di fare un viaggio nel futuro, cioè scoprire le evoluzioni tecnologiche che ci attendono dietro l’angolo. Dalla conquista dello spazio, all’intelligenza artificiale, dalla genetica alla robotica. Ci confronteremo con lui per provare a comprendere opportunità e insidie, insomma come prepararci a quest’era digitale che ha già trasformato le nostre abitudini, ed è solo agli albori.

Il confronto sarà articolato anche grazie a gruppi giovanili di Fabriano che proporranno contributi sulle nostre abitudini digitali, in particolare la compulsione nell’uso di risorse quali social media, videogiochi e telefono. A condurre il percorso e favorire il dialogo con il pubblico sarà Paolo Nanni, esperto di fenomeni digitali dell’ass. Rete Educazione Digitale. Come detto l’ingresso è gratuito, per restare aggiornati e chiedere info è disponibile la pagina facebook del Progetto TUTTINGIOCO: facebook.com/ tuttingiocofabriano.

A dare il via ufficialmente alla quarta edizione de “I nodi della vita” ci sarà il suo ideatore, Don Umberto Rotili: “Sono molto contento di questa collaborazione con L’Ambito territoriale a favore di tante povertà e dipendenze che colpiscono indistintamente giovani e adulti. Questa collaborazione vuole essere un segno di luce per arrivare a tantissime persone, unendo le forze tra Chiesa e comunità civile. Confrontarmi con Paolo Nanni ha fatto scaturire molte idee che abbiamo poi trovato il modo di realizzare. Spero che in tanti coglieranno l’opportunità di queste proposte totalmente gratuite e di alto livello”.