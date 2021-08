AdMed, Le Ferite parlano: incontro con Medici senza frontiere

Indirizzo non disponibile

Domenica 22 agosto, nello Spazio Cinema del Canalone della Mole di Ancona, il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere di Ancona organizza alle ore 19.00 un incontro dal titolo Le Ferite parlano, che si inserisce nel palinsesto eventi del Festival Adriatico Mediterraneo.

L’incontro, moderato dal giornalista Giovanni Filosa, sarà l’occasione per presentare il libro “Le Ferite”, edito da Einaudi per celebrare i 50 anni di azione umanitaria di Msf, attraverso la lettura di alcuni brani, a cura di Martina Sulpizi, volontaria del gruppo locale di Ancona. L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Interverranno Pierfrancesco Curzi, giornalista e scrittore, Luca Mercanti, in rappresentanza dell’Arcigay Comunitas di Ancona, e Federica Iezzi, cardiochirurgo pediatrico presso l’Ospedale Torrette di Ancona e operatrice umanitaria di Msf. L'evento è gratuito.