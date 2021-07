Acusmatiq: il programma del festival elettronico

Anche in questo secondo anno di pandemia Acusmatiq si ripropone in forma ridotta senza per questo rinunciare ad un programma ricco di stimoli e di avventure sonore come è nel solco della sua lunga tradizione.

Il tema di quest'anno, è un concetto di invenzione: “Panaudion” parafrasi ispirata al concetto architettonico settecentesco del “Panopticon”, a suggerire l’idea di un unico punto di ascolto privilegiato di molteplici, differenti identità sonore. La serata del 30 luglio offrirà un panorama variegato ed affascinante con tre progetti italiani impegnati sul fronte dell'esplorazione dei suoni più diversi ed una produzione originale del festival, che è anche il primo concerto in assoluto in Italia del compositore tedesco Hainbach, realizzato in collaborazione con il Museo del Synth Marchigiano. Oltre alle serata di concerti del 30 Luglio, in collaborazione con Cinematica festival e Teatro delle Muse, in programma lo straordinario laboratorio radiofonico Funkhaus Heiner Müller di Roberto Paci Dalò, per la quale è stata lanciata una open call rivolta ad ogni genere di artisti, del quale è prevista la performance conclusiva aperta al pubblico l’8 Agosto.

Programma