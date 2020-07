Acqua: our water, our future: mostra interattiva alla Rocca

Apre alla Rocca Roversca di Senigallia una nuova mostra Interattiva. Dai misteriosi abissi marini ai tornado di vapore acqueo, passando da Leonardo da Vinci per arrivare alle micropalstiche presenti nel mediterraneo. Alla Rocca Roveresca di Senigallia Acqua, un percorso a 360 gradi accattivante e curioso per andare alla scoperta dell’elemento che genera la vita sul pianeta Terra. Da aperte da oggi fino a fine settembre le visite guidate gratuite alla mostra gratuita nel pieno rispetto delle normative sul Covid-19 accesso alla Rocca con normale biglietto d’ingresso per informazioni roccasenigallia.it e per prenotare la visita www.fosforoscienza.it.

Acqua – our water, our future è un progetto dell’Associazione Next, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e la Direzione Regionale Musei Marche, con il contributo della Fondazione Cariverona e Vivaservizi e il supporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).