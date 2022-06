Achille Lauro in concerto, arriva una scossa di emozioni in piazza: come acquistare i biglietti

Indirizzo non disponibile

OSIMO – Un’estate all’insegna della grande musica. Tanti i concerti in programma a Piazza Boccolino: il 26 agosto arriva l'atteso live di Achille Lauro. Biglietto scontato per i residenti osimani, rispettivamente 30 e 35 euro, mentre per tutti gli altri il prezzo di ingresso sarà di 43 e e 49 euro (compresi i diritti di prevendita).

I biglietti si potranno acquistare anche al teatro La Nuova Fenice dal 15 al 18 giugno e dal 20 al 25 giugno dalle ore 17,30 alle 20. Per i due concerti gli accessi saranno contingentati con capienza massima di 3mila spettatori.