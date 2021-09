Prima della pioggia: lo spettacolo con Luca Violini

Sabato 2 ottobre alle ore 21.15, presso la Sala Italia di Serra de' Conti, l'attore e doppiatore Luca Violini proporrà lo spettacolo di RadioTeatro PRIMA DELLA PIOGGIA in cui insieme a lui, in scena, ci saranno 13 allievi del corso avanzato di lettura, che debuttano su questo palco al termine di un laboratorio teatrale in lettura: Antonella Azzaloni – Lucilla Dubbini – Francesca Cervati - Anna Corsini – Valeria Cupis – Fabiola Fava - Antonella Malvestiti – Lucia Olivi – Luca Romani - Francesca Rossetti – Carla Troiani – Paolo Usmiani - Stefano Vecchi - (Suono e Luci di Riccardo Vitali)



Lo spettacolo, ad ingresso gratuito ( con prenotazione al n. 320.5623974) , è supportato dal Patrocinio del Comune di Serra De' Conti e dal contributo di cinque Aziende che credono fortemente nell'importanza della Cultura: Il Centro Computer & Software, Filax, Francesco Marano Servizi per la Moda, Mordi & Fuggi, Studio odontoiatrico Dr. Stefano Vecchi e Associati.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...