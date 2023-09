Festival del giornalismo d’inchiesta: Il Magistrato Gratteri a Filottrano il 9 settembre

Il Festival non si ferma. Dopo l’emozionante tripletta con cui questa dodicesima edizione si è aperta, il Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche “Gianni Rossetti” prosegue con altri tre appuntamenti di rilievo. Sotto la direzione artistica del giornalista de La Stampa e scrittore Giacomo Galeazzi e con l’organizzazione del circolo culturale Ju-Ter Club Osimo e del circolo +76, a Filottranno arriverà il magistrato antimafia Nicola Gratteri.

L’appuntamento è per il 9 settembre presso il palazzo comunale della cittadina marchigiana e, ad intervistare Gratteri, ci sarà il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi. Si parlerà, naturalmente, di ‘ndrangheta e di come questa si annidi nella quotidianità di tanti territori, non solo del Sud Italia, e di come la criminalità organizzata abbia cambiato la vita di un uomo che da trent’anni ha dedicato la sua esistenza a combattere questo cancro.

È la storia di Nicola Gratteri, da anni sotto scorta per le minacce ricevute nella sua battaglia contro la mafia calabrese, oggi Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Di mafia, e non solo, si è occupato anche il giornalista Gianluigi Nuzzi. Per molti volto amico e familiare grazie alla conduzione della trasmissione di Rete4 Quarto Grado, Nuzzi è stato anche autorie di numerosi libri d’inchiesta divenuti best seller internazionali. Uno su tutti, l’indagine sui conti del Vaticano poi diventata il volume “Vaticano Spa”. L’appuntamento con loro è per il 9 settembre, a Filottrano. Attenzione però: i posti a disposizione presso il Palazzo municipale di Filottrano sono limitati e rimarranno a disposizione (senza prenotazione) fino ad esaurimento.

Per chi non dovesse riuscire ad entrare, ulteriori posti saranno disponibili presso l'ex Orland (palazzo attiguo al Comune) dove sarà presente la squadra di Osimo Web che trasmetterà in diretta streaming l'evento Nuzzi-Gratteri. Al termine dell'incontro, basterà percorrere pochi metri per raggiungere il Palazzo municipale ed incontrare gli ospiti, magari per farsi autografare le copie dei libri che saranno in vendita sul posto. Il calendario, però, non finisce qui. Il 16 settembre, presso l’auditorium della sede anconetana di Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino, arriverà Mario Giordano. Il giornalista, direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'Informazione in Mediaset e conduttore di “Fuori dal Coro”, verrà intervistato dal direttore del Corriere Adriatico, Giancarlo Laurenzi. L’evento, che si sarebbe dovuto svolgere nell’edizione 2022 ma che fu annullato a causa dell’alluvione che sconvolse Senigallia, permetterà al pubblico di conoscere meglio uno dei giornalisti più apprezzati del panorama italiano. Il gran finale del festival sarà poi a San Marcello, il 23 settembre, con Beppe Severgnini e il Generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario per l’emergenza Covid ed oggi commissario per l’alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche.