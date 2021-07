Torna la notte dei desideri: fiaccole e menù a tema con un look total white

Torna venerdì 30 luglio a Falconara la ‘Notte bianca dei desideri’, evoluzione di un’iniziativa lanciata nel 2013 proprio dal litorale falconarese e poi estesa a tutta la Regione fino all’anno scorso. Tutto litorale, a partire dalle 20.30, sarà rischiarato da fiaccole posizionate in acqua per sottolineare la linea della costa. Il Comune metterà a disposizione, presso gli stabilimenti balneari o i ristoranti in riva al mare che hanno aderito all’iniziativa, le bacheche a tema dove ognuno potrà esprimere il proprio desiderio scrivendolo su post-it.

Come nelle scorse edizioni, il dress code è il bianco: chi arriverà in spiaggia dovrà indossare almeno un indumento bianco. Sarà possibile anche cenare in riva al mare in uno dei ristoranti della spiaggia, che ha aderito all’iniziativa proponendo un menù a tema, in attesa di esprimere un desiderio. Durante la serata sarà vietato in lancio in aria di lanterne, come previsto dall’ordinanza 60 del 27 luglio.