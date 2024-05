10+ Festival dell'Infanzia, attività per bambini e genitori: si entra nel vivo a Fabriano

FABRIANO - Entrano nel vivo le attività di 10+, il Festival dell’Infanzia che sarà animato lungo tutto il mese di maggio dall’Ambito 10, con la partecipazione attiva di tutte le strutture educative per l’infanzia del territorio, pubbliche e private raccolte nel Coordinamento Pedagogico Territoriale (supporto organizzativo COOSS Marche).

A Sassoferrato, venerdì 10 maggio, si svolgerà un incontro con Filippo Sabattini, pedagogista, direttore didattico Wega Impresa Sociale, formatore Mind4children Marche, facilitatore di gruppi mindfulness per adulti e adolescenti L’Aperitivo Pedagogico si terrà venerdì 10 maggio, ore 18, a Sassoferrato, presso il Bar Smilzo. Il tema sarà “La presenza emotiva dei genitori come risorsa in educazione”, e mentre i “grandi” saranno impegnati con Filippo Sabbatini, per i più piccoli il Centro per le Famiglie organizzerà un Laboratorio per bambini sulle emozioni: un doppio lavoro, su adulti e bambini, per riconoscere le emozioni reciproche e capire come gestirle al meglio. E di errore si parlerà anche sabato 11 maggio a Fabriano, quando la città sarà pacificamente invasa da tante attività rivolte a famiglie e genitori. Una giornata tutta da scoprire, tra laboratori, mostre e l’incontro con la pedagogista Ada Mastrolorito.

Si inizierà alle ore 10.30 con “Maestri per un giorno”, una serie di attività laboratoriali (yoga, pediatria, educazione alimentare, ballfolk) alla Scuola dell’Infanzia “San Michele”. Nel pomeriggio, il Chiostro di San Venanzio e la Piazza della Cattedrale ospiteranno dalle ore 16.00 giochi sensoriali e un labirinto per bambini 0-6 anni, curati dal Nido “Qui Quo Qua” e dalla Scuola d’Infanzia “Miliani”, mentre ai Giardini del Poio la Scuola d’Infanzia “Borgo” organizzerà dei percorsi di yoga per bambini e genitori. A partire dalle 18.00, il Complesso di San Benedetto ospiterà invece la mostra “Il Bambino Creativo” della Scuola d’Infanzia Santa Maria, e il laboratorio creativo “Perfettamente Imperfetti” a cura dei Centri per le Famiglie, dove saranno esplorati insieme 5 personaggi tutti sbagliati, tutti meravigliosi.

Per i genitori, l’appuntamento è sempre alle 18.15, presso la sala convegni del San Benedetto, per incontrare la pedagogista Ada Mastrolorito e parlare di come “Sbagliare per imparare”. L’errore è da sempre il “nemico” dei bambini. E se invece fosse necessario per apprendere? Al di là dei nostri errori, infatti, non possiamo educare i figli alle emozioni senza prima aver educato gli adulti stessi a riconoscerle, ascoltarle, gestirle: per il benessere di entrambi. Proprio l’errore è il filo conduttore dell’evento. Per allontanarsi dall’ossessione della performance e del risultato, è importante capire che sbagliare è una parte fondamentale del nostro percorso di crescita, ci aiuta a crescere e capire che direzione vogliamo prendere: essere aperti agli errori significa essere aperti alle mille possibilità della vita. Le attività di 10+ Festival dell’Infanzia proseguiranno fino al 28 maggio, con eventi diffusi nei Comuni di Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico, e l’intervento di ospiti nazionali come Antonella Questa e Daniele Novara.