«Fiducia per la Caterpillar, 2 potenziali compratori interessati»

JESI - «Sono molto fiducioso anche per quello che riguarda Caterpillar tanto che ho avuto altri due contatti di potenziali compratori interessati». L'assessore regionale al Lavoro delle Marche, Stefano Aguzzi, a margine della seduta consiliare odierna, annuncia importanti novità sulla vertenza della Caterpillar di Jesi. La multinazionale statunitense, poco prima di Natale, ha annunciato la chiusura del sito marchigiano dove lavorano oltre 270 persone. Il 21 gennaio si è riunito per la prima volta il tavolo di crisi al ministero dello Sviluppo economico.

«Ho aggiornato il Mise sugli sviluppi- spiega alla Dire Aguzzi-. La settimana scorsa due aziende, una marchigiana ed un'altra italiana che opera anche all'estero, hanno manifestato interesse su quel sito. Le ho messe in contatto con l'amministratore delegato di Caterpillar e so che ha già convocato le due aziende. Da questo deduco che ci sia la volontà di Caterpillar di consentire che ci sia una successione ed una continuità di attività di quella struttura. C'è una forte attenzione per continuare l'attività nel sito di Jesi anche se magari sotto un'altra proprietà e facendo anche lavori diversi».