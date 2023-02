Sconti sulla Tari per chi acquista pannolini lavabili: confermata l'agevolazione per i neogenitori

FALCONARA - Ai neogenitori che acquistano pannolini lavabili il Comune rimborsa la metà della spesa. E’ stata confermata anche per il 2022, con dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2023, l’iniziativa dell’amministrazione comunale per incentivare l’acquisto di pannolini riutilizzabili al posto di quelli usa e getta. A partire dal primo gennaio 2020, a favore dei nuclei familiari con bambini di età compresa nella fascia 0-3 anni che utilizzano pannolini lavabili, è prevista una agevolazione sulla Tari (tassa rifiuti), con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie nei confronti di questa modalità, in un’ottica di miglioramento del benessere del bambino e di riduzione dell’impatto ambientale. Per ottenere la riduzione, i titolari delle utenze devono presentare entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza del beneficio, tutta la documentazione che attesta l’acquisto dell’apposito Kit, in particolare lo scontrino o la fattura. L’agevolazione concessa sarà pari al 50 per cento del costo sostenuto per l’acquisto, fino ad un massimo di 50 euro per ciascun soggetto avente diritto. La riduzione della Tari sarà applicata per un solo anno di imposta. Per ottenere il modello da utilizzare per fare domanda si può contattare l’ufficio tributi ai numeri 0719177272, 0719177281 oppure 0719177293.

«Questa iniziativa – dice l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi – è stata adottata in attuazione delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali, in collaborazione con l’Ata Rifiuti. Si tratta di una azione concreta per la riduzione dei rifiuti prodotti. I pannolini usa e getta, infatti, rappresentano una delle criticità più urgenti a livello ambientale, poiché costituiscono circa il 10 per cento dei nostri rifiuti indifferenziati e presentano una degradabilità estremamente bassa, stimata intorno ai 500 anni. Diversi studi parlano invece di importanti benefici per la salute del bambino che derivano dall’utilizzo dei pannolini lavabili: la loro composizione in fibre naturali e la completa assenza dell’impiego di sostanze chimiche aiutano a prevenire arrossamenti e irritazioni mentre, grazie alla maggiore percezione della sensazione di bagnato da parte del bambino, molto scarsa negli ‘usa e getta’, favoriscono l’abbandono naturale del pannolino, intorno ai 20-24 mesi contro i 30-36 di quelli tradizionali».