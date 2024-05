La Tari aumenta in tutta italia, Ancona maglia nera (+7%): «Costi lievitati, ecco quanto si dovrà pagare»

ANCONA - L'aumento della Tari continua a colpire molte città italiane anche quest'anno, con aumenti significativi in diverse località, tra cui Ancona (+7% circa), maglia n'era d'Italia insieme a Perugia. Questo trend si riscontra anche in molti altri centri urbani, compresi i comuni più piccoli, dove i cittadini dovranno affrontare un aumento dei costi nelle prossime settimane. La decisione di aumentare la Tari è spinta da diversi fattori, tra cui l'inflazione, i prezzi dell'energia e le conseguenze delle attuali crisi internazionali. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha invitato le città a prevedere un aumento dei costi per compensare l'inflazione, che ha aumentato i costi fissi delle aziende che gestiscono la raccolta dei rifiuti.

Negli ultimi 5 anni, secondo la Uil, il costo della Tari è lievitato di circa il 7%. In valori assoluti - ha spiegato Ivana Veronese, segretaria confederale Uil - le famiglie italiane hanno versato mediamente nel 2022 per la tariffa sui rifiuti 325 euro, a fronte dei 313 euro del 2021 e dei 301 euro versati nel 2018. Solo nel 2023, ha calcolato invece Cittadinanzattiva, il costo della tassa sui rifiuti ha toccato in Italia in media quota 320 euro a famiglia, in crescita del 2% sul 2022. Per quest'anno, ha indicato l'Arera, gli aumenti possono raggiungere invece un massimo del 13,7%.

