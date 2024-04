Stati Generali del Turismo 2024, la quarta edizione "Ambasciatori dei valori della Regione Marche"

CASTELFIDARDO - Il prossimo 22 aprile gli Stati Generali del Turismo Confcommercio Marche si svolgeranno a Castelfidardo, presso il Cinema Teatro Astra, sotto il tema "Ambasciatori dei valori della Regione Marche". L'evento metterà in primo piano i valori fondamentali dei marchigiani, quali professionalità, serietà, onestà e qualità, incarnati dagli imprenditori dell'ospitalità che fungono da ambasciatori del territorio. La quarta edizione della kermesse si propone di promuovere l'identità regionale come unica risorsa, con l'obiettivo di attrarre turisti nazionali e internazionali.

Focus del Convegno: Identità e Riqualificazione

L'evento sarà diviso in due momenti centrali: il primo incentrato sulla creazione dell'identità come strategia di sviluppo del turismo nazionale e regionale, mentre il secondo affronterà il tema della riqualificazione come motore per attrarre nuovi flussi turistici legati al benessere e al relax. Il panel prevede la partecipazione di figure autorevoli del settore, tra cui rappresentanti istituzionali, esperti in materia economica e accademica, nonché dirigenti di organizzazioni turistiche nazionali.

Obiettivo: Riflessione e Sviluppo

Massimiliano Polacco, Direttore Generale Confcommercio Marche, sottolinea l'importanza degli Stati Generali del Turismo come momento di riflessione e sviluppo delle linee guida per un settore cruciale dell'economia regionale. L'edizione di quest'anno si concentrerà sulle peculiarità e i valori distintivi delle Marche, confermandola come destinazione turistica apprezzata a livello nazionale e internazionale: “Anche quest’anno – spiega – proponiamo un grande momento di riflessione e di sviluppo delle linee guida per un settore chiave per la nostra economia come il Turismo. Gli Stati Generali del Turismo rappresentano un’occasione di riflessione sui principali aspetti d’interesse per gli operatori del comparto turistico e su azioni e strategie da intraprendere in un’ottica di crescita del settore. Al centro del convegno quest’anno, i valori e le peculiarità che caratterizzano la Regione Marche conferendole l’identità ben delineata di Regione del Benessere e dello ‘Stare Bene’ rendendola fortemente attrattiva per flussi turistici nazionali e internazionali".

Il programma