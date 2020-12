Sostegno alle imprese, Confartigianato: «Bene il contributo alla ripartenza della Regione»

Un sostegno concreto per le piccole imprese. Il Presidente di Confartigianato Marche Giuseppe Mazzarella esprime apprezzamento per l’iniziativa della Regione “contributo alla ripartenza”, 10 milioni di euro per le micro imprese colpite pesantemente dall’emergenza Covid (si puo’ fare domanda dalle ore 8 di venerdì 18 dicembre, collegandosi al sito www.regione.marche.it/contributoallaripartenza). L’apprezzamento, prosegue Giuseppe Mazzarella, va in particolare al Vicepresidente e assessore alle attività economiche Mirco Carloni per il proficuo dialogo che si è instaurato e per aver recepito alcune nostre richieste.

Le imprese, sottolinea il Segretario Generale di Confartigianato Marche Giorgio Cippitelli hanno necessità di interventi rapidi, immediati. Le misure messe in campo dalla Regione Marche sono importanti azioni di sostegno. Il contrasto a questa drammatica crisi ci deve vedere tutti impegnati per salvare le nostre imprese ed il lavoro, l’economia dei nostri territori, quell’imprenditoria diffusa che da sempre caratterizza la nostra regione dove il 94,5%, delle imprese attive hanno meno di 10 addetti, imprese che danno lavoro a più della metà (il 52% a fronte di un 44,5% in Italia) degli addetti in tutte le imprese attive regionali.