Contratto di lavoro della Ristorazione scaduto da 3 anni, sit in davanti alla sede di Confindustria

ANCONA - Si è tenuto oggi il sit-in di protesta delle aziende aderenti alle associazioni datoriali ANIR CONFINDUSTRIA e ANGEM. Lo sciopero, volto a sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della Ristorazione collettiva, scaduto da tre anni, ha visto la partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori delle principali aziende del settore, tra cui Dussman, Serenissima, Vivenda, Authentica, Elior, Sodexo e Compass.

Il presidio, organizzato dalle segreterie territoriali di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, si è svolto davanti alla sede della Confindustria di Ancona. La partecipazione è stata massiccia, con punte di adesione che hanno raggiunto il 90% e in alcuni casi anche il 100%. Le segreterie sindacali hanno espresso piena soddisfazione per l'alta affluenza, sottolineando l’importanza di un contratto nazionale che garantisca migliori condizioni normative e salariali per i lavoratori del settore. I sindacati hanno ribadito che la vertenza proseguirà fino a quando non verrà rinnovato il contratto collettivo. Le lavoratrici e i lavoratori sono determinati a continuare la loro lotta, pronti a far sentire nuovamente la loro voce se necessario.