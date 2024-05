POST SISMA NELLE MARCHE | Ecco 170 milioni di euro per il rilancio turistico e culturale

ANCONA - La sola ricostruzione materiale delle zone colpite dai terremoti nelle Marche non è sufficiente: serve la riparazione economica e sociale delle comunità, che soffrono di un processo di spopolamento di lungo corso. Per questo, con le risorse del Programma NextAppennino, finanziato con il Piano nazionale complementare per i sismi del 2009 e 2016, nelle Marche i finanziamenti destinati al comparto turistico hanno visto l'assegnazione di oltre 170 milioni di euro per quasi 180 interventi.

"Si tratta di un contributo estremamente importante nell'ottica di un'attività, quella della struttura commissariale" dice il commissario straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, partecipando ad Ancona all'evento "Turismo sostenibile ed esperienze turistiche: il ruolo chiave dei distretti turistici". Castelli aggiunge che "il ricco patrimonio storico, artistico, culturale e naturistico presente nel cratere marchigiano è una leva formidabile per attrarre visitatori, incentivare l'attivazione di nuovi servizi, far crescere le imprese del settore e tutto il territorio". Castelli ha elencato le misure, i progetti e i finanziamenti di Next Appennino che nella regione hanno un'attinenza con il comparto turismo. Per imprese turistiche e culturali sono finanziati 55 progetti con 29 milioni di euro per sostenere i servizi per l'alloggio e la ristorazione. La misura di partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico ha una dotazione di 33,6 milioni di euro, grazie ai quali finanzia 12 progetti per il recupero del patrimonio culturale, ambientale e pubblico per finalità culturali, di innovazione sociale, turistica e ricreativa

Con la misura dedicata all'efficientamento energetico, alla rigenerazione urbana degli spazi aperti e alla messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita, nella regione sono previsti 111 interventi finanziati per 115 milioni. "Questo patrimonio- aggiunge il commissario- è una 'materia prima', una ricchezza, che può contribuire in modo determinante a risollevare le nostre aree interne e sta a noi utilizzarla al meglio. Penso anche alla valorizzazione del turismo lento attraverso i cammini presenti nelle Marche, ai quali abbiamo appena destinato 30 milioni. Risorse che consentiranno di compiere interventi finalizzati a rendere i percorsi fruibili in un'ottica di intermodalità con il trasporto pubblico e la bici, per la messa in sicurezza e la manutenzione, ma anche per investimenti nei servizi di alloggio e ristoro destinati ai camminatori e ai pellegrini, alla vigilia del Giubileo 2025 e dell'ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026