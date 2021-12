Seconda rata Imu 2021, termine ultimo il 16 dicembre: tutte le info

JESI - Il Comune ha informato i contribuenti che entro giovedì 16 dicembre si dovrà versare la seconda rata - saldo - dell’Imposta municipale propria (Imu). Il versamento è effettuato a conguaglio per l’intero anno, tenuto conto di quanto versato in acconto, sulla base delle aliquote Imu deliberate per l’anno 2021 e pubblicate nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. L’Imu va versata in autoliquidazione tramite il consueto modello F24. Per il conteggio è possibile rivolgersi a centri di assistenza fiscale oppure a professionisti. In alternativa, è disponibile un servizio di calcolo online sul sito internet del Comune che permette di stampare il modello F24 precompilato dopo aver inserito i dati richiesti.

Per ulteriori informazioni relative all’imposta (aliquote, regolamento, esenzioni per emergenza Covid, ecc.) è possibile consultare lo stesso sito internet comunale alla pagina dedicata all’Imu oppure contattare il Servizio Tributi dalle 8.30 alle 13.00, giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00 ai numeri 0731 538327 o 329 o 382 finali.