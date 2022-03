«Sanzioni alla Russia stanno distruggendo la filiera marchigiana, nessuno ne parla»

MARCHE - Ospite del Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano, il giornalista Klaus Davi ha ricordato all’opinione pubblica nazionale la situazione drammatica che sta investendo le imprese marchigiane e non solo. Incalzato dal conduttore Fabio Chiucchioni, Davi ha detto che «le sanzioni non stanno colpendo l’Italia per via dell’energia. Un'intera filiera di eccellenza come quella della pelletteria e delle calzature, particolarmente radicate nel Centro Italia, rischia di chiudere. Delle Marche non parla nessuno, non interessa a nessuno ma la situazione è veramente drammatica. Questi sono gli effetti spero che la gente se ne renda conto».

Nel corso del programma la corrispondente Rai da Parigi Giovanna Botteri ha confermato: «Ha ragione Klaus Davi. Anche la Francia che esporta prodotti di lusso in quel paese ne sta pesantemente risentendo».