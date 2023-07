Stop alle cartelle esattoriali fino a mille euro: in consiglio comunale passa la rottamazione

ANCONA - La rottamazione delle cartelle esattoriali passa in consiglio comunale. Nella seduta di questo pomeriggio è stato approvato a maggioranza il provvedimento. L’adesione riguarda lo stralcio dei crediti al di sotto dei mille euro relativi al periodo dal 2000 al 2015, crediti di difficile esigibilità e di fatto non più riscuotibili da parte della amministrazione comunale. La vicenda tocca 1.400 posizioni. Si dichiarano così tramontati crediti per circa 438mila euro. «Ciò ci consente di fare un passo avanti nei confronti di cittadini che non sono evasori per scelta ma spesso si trovano nell'impossibilità a pagare» ha affermato l'assessore al bilancio Giovanni Zinni. Per quanto riguarda la definizione agevolata, l'amministrazione attuale ha scartato questa opportunità perché Anconaentrate ha già avviato per diverse posizioni le rateizzazioni e anche procedimenti di riscossione. «È importante dare un segnale su questo impianto normativo - ha concluso l'assessore - che tocca numerosissimi milioni di italiani e numerosissimi anconetani. Ringrazio Anconaentrate e la Ragioneria per il lavoro svolto su questo tema».