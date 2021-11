Quanto pesano i rincari? Ancona è al 43° posto per quelli di luce e gas

Ancona è al 43° posto in Italia per i rincari relativi a luce e gas. L'Unione Nazionale Consumatori ha condotto uno studio stilando la classifica completa delle città con i maggiori rincari per quanto riguarda luce, gas e per le spese di trasporto dei mezzi privati (benzina, gasolio, pneumatici…), elaborando i dati Istat dell'inflazione di ottobre. L'inflazione è decollata per colpa dei beni energetici, senza i quali a ottobre scenderebbe dal 3% all'1,1%. In media in Italia la voce Energia elettrica, gas e altri combustibili, che include luce (mercato tutelato e libero), gas, gasolio per riscaldamento e combustibili solidi è salita del 26,9% da ottobre 2020 con una stangata annua a famiglia pari a 355 euro. Ma se il rialzo è già astronomico, in alcune città è andata ancora peggio.

Rincari di luce e gas: Ancona 43°

A guidare la classifica della città peggiori è Verona con un aumento del 37,5% rispetto a ottobre 2020, il 39,4% in più della media italiana. Al secondo posto Bologna, con un incremento annuo pari a +36,4%. Sul gradino più basso del podio, Forlì e Cesena con +34,5%. Seguono Bolzano con +33,9%, Avellino in quinta posizione con +33,5%, Trento (+32,2%), Lodi (+31,8%), all'ottavo posto Pordenone con +31,1%, Varese (+30,7%), chiudono la top ten Vicenza e Udine (entrambe +30,5%). La città più virtuosa d'Italia è Cagliari, +18,5%, seguita da Sassari (+18,6%) e in terza posizione Catania (+19%). Nella top ten delle città sotto la media nazionale anche Palermo, in ottava posizione con +23,1% e Roma, al nono posto con +23,6%.

N Città Inflazione annua di ottobre 1 Verona 37,5 2 Bologna 36,4 3 Forlì-Cesena 34,5 4 Bolzano 33,9 5 Avellino 33,5 6 Trento 32,2 7 Lodi 31,8 8 Pordenone 31,1 9 Varese 30,7 10 Vicenza 30,5 10 Udine 30,5 12 Cremona 30,2 13 Pavia 30 13 Lecco 30 15 Bergamo 29,9 16 Brescia 29,8 17 Milano 29,7 17 Belluno 29,7 17 Venezia 29,7 20 Mantova 29,6 21 Padova 29,4 21 Trieste 29,4 23 Rovigo 29,3 24 Gorizia 29,2 25 Treviso 29,1 26 Modena 28,9 27 Ravenna 27,6 28 Ferrara 27,5 29 Parma 27,3 29 Reggio Emilia 27,3 29 Macerata 27,3 32 Campobasso 27,2 ITALIA 26,9 33 Genova 26,9 33 Potenza 26,9 35 La Spezia 26,8 35 Ascoli Piceno 26,8 35 Bari 26,8 38 Rimini 26,7 38 Caserta 26,7 40 Novara 26,4 40 Biella 26,4 40 Pisa 26,4 43 Cuneo 26,3 43 Lucca 26,3 43 Ancona 26,3 43 Cosenza 26,3 47 Alessandria 26,2 47 Livorno 26,2 47 Benevento 26,2 47 Napoli 26,2 51 Torino 26 51 Vercelli 26 53 Firenze 25,9 54 Pistoia 25,8 55 Aosta 25,5 56 Catanzaro 25,4 57 Arezzo 25,3 58 Grosseto 25,2 59 Siena 24,8 60 Pescara 24,7 61 Perugia 24,3 62 Reggio Calabria 24,2 63 Terni 24,1 64 Teramo 24 65 Viterbo 23,9 66 Roma 23,6 67 Palermo 23,1 68 Caltanissetta 22,9 69 Messina 21,8 70 Siracusa 19,6 71 Trapani 19,3 72 Catania 19 73 Sassari 18,6 74 Cagliari 18,5

Classifica delle città con energia elettrica, gas e altri combustibili più rincarati su base annua.

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Per quanto riguarda le regioni, la luce, il gas e il gasolio per riscaldamento con i prezzi più in crescita nel confronto con l'anno precedente si trovano in Trentino (+32,2%), seguito da Veneto (+30,6%) e Friuli Venezia Giulia (+30%). Le Marche invece si piazzano al 7 posto con il 26.9%. Le regioni più risparmiose sono la Sardegna (+18,1%), Sicilia (+21%) e Lazio (+23,7%). Anche i prezzi dei trasporti hanno preso il volo, +8,7%, con una stangata media a famiglia pari a 301 euro. Un'impennata che si deve soprattutto ai rialzi delleSpese di esercizio dei mezzi di trasporto privati (+11,6%), che includono benzina, gasolio per auto, gpl, gas metano, pneumatici, pezzi di ricambio per auto, riparazione auto.