Il Consiglio approva il Rendiconto dell'esercizio 2023 del Comune di Ancona

ANCONA - L'Assemblea consiliare di Ancona ha ratificato oggi il Rendiconto dell'esercizio 2023 del Comune di Ancona. Il resoconto riguarda un anno caratterizzato dalla transizione tra due amministrazioni successive alle elezioni di maggio 2023. I dati finanziari confermano un risultato di gestione positivo di 52 milioni di euro al 31 dicembre 2023 e un fondo di cassa finale di 25,7 milioni di euro. Secondo quanto affermato dall'amministrazione comunale non è stato necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria durante l'intero periodo, un segnale di gestione finanziaria efficiente. «Rilevante - si legge in una nota - è il notevole ripiano del disavanzo storico straordinario e l'avvio di azioni di recupero delle entrate, incluso lo stralcio di crediti di importo residuo e delle ingiunzioni di pagamento».

Nel Rendiconto è stato evidenziato un aumento dell'indebitamento tra il 2021 e il 2023, con nuovi prestiti per un totale di 14,988,000 euro, in parte per il cofinanziamento dei progetti PNRR. Il superamento definitivo della pandemia da Covid-19 ha contribuito alla ripresa delle attività economiche, ma ha anche significato la fine dei contributi straordinari dello Stato che avevano supportato i bilanci comunali durante la pandemia. L'attuazione dei progetti del PNRR ha avuto inizio nel corso del 2023, con l'utilizzo delle risorse assegnate. I costi energetici hanno subito un rallentamento dopo l'aumento nel 2022 dovuto al conflitto in Ucraina, ma ciò ha comportato anche una riduzione dei contributi straordinari dello Stato. La rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti nel 2022 ha portato a un risparmio significativo, ma si prevede un aumento della spesa corrente a partire dal 2024.