Vuoi diventare un artigiano di "qualità" e lavorare a casa tua? Ecco la borsa lavoro: formazione nelle botteghe

L'artigianato di qualità, quello antico made in Marche, è molto richiesto sia nel settore turismo, che in quello della moda. Artigiani che producono e rivendono in proprio manufatti unici (fondamentale dopo il Covid la grande popolarità assunta dalle piatteforme online - o che lavorano per grandi gruppi per rafforzare la qualità dei prodotti soprattutto del settore lusso. Ma oltre che dare una professione il ritorno all'artigianata permette anche di arginare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori.

Per queste ragioni l'amministrazione regionale delle Marche ha decisì di dare vita a delle borse lavoro per tramandare i vecchi lavori artigianali a giovani e disoccupati. Il bando per l’assegnazione di Borse tematiche nell’ambito delle Botteghe Scuole è stato pubblicato sul sito della Regione Marche nella sezione Lavoro al seguente link: https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6841. Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma regionale SIFORM 2 a decorrere dal 20 ottobre.

“L’intervento - dichiara l’assessore al Lavoro e alla Formazione Stefano Aguzzi - ha una duplice finalità: incrementare l’occupazione dei giovani e rilanciare e valorizzare gli antichi mestieri dell’artigianato marchigiano, al fine di contrastarne la progressiva scomparsa e incoraggiarne il passaggio generazionale”.

La borsa tematica permette una esperienza formativa “on the job”, della durata di otto mesi, da svolgersi con il tutoraggio del Maestro artigiano all’interno delle Botteghe Scuola riconosciute dalla Regione Marche. Grazie a questa esperienza il giovane disoccupato può acquisire competenze pratico – professionali utili al suo inserimento nel mercato del lavoro, e nel contesto porre le fondamenta per l’avvio di una futura iniziativa imprenditoriale.

Destinatari dell’intervento sono i giovani disoccupati che non abbiano compito il 36° anno di età, residenti nella regione Marche, iscritti e presi in carico da un Centro per l’impiego, non percettori di ammortizzatori sociali. Per la partecipazione al percorso formativo “on the job” viene riconosciuta al futuro borsista un’indennità di 800 euro mensili. Nel contempo il Maestro artigiano può beneficiare di una indennità mensile di 300 euro per l’attività di tutoraggio, con la quale mette a disposizione del giovane il suo “sapere” e la sua professionalità.

Al termine della borsa, il giovane potrà creare una propria attività d’impresa a valere sull’Avviso dedicato del Programma FSE +, oppure essere inserito nell’organico della Bottega ospitante grazie ad un incentivo all’assunzione. Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma regionale SIFORM 2 a decorrere dal 20 ottobre.