Scuola Peter Pan, con il Pnrr in arrivo oltre 1,5 milioni di euro per la ristrutturazione

FALCONARA - Dal Pnrr arrivano 1,57 milioni di euro per la scuola materna Peter Pan, che sarà completamente ristrutturata per accogliere i bambini dell'asilo nido La Sirenetta, ora ospitato in locali presi in affitto dal Comune. In questo modo si eliminerà la spesa per il canone e allo stesso tempo sarà valorizzato il patrimonio comunale. È quanto prevede il progetto presentato dal Comune di Falconara che si è aggiudicato il finanziamento. L'immobile, dalla superficie totale di 1.200 metri quadri, si apre su via Leopardi e si sviluppa su tre livelli. I lavori garantiranno il consolidamento strutturale dell'edificio, il suo efficientamento energetico e una suddivisione più razionale degli spazi.

A livello strutturale sono previsti la messa in sicurezza e il totale rifacimento della facciata, che permetterà di recuperare l'aspetto originale. La scuola risale infatti ai primi del Novecento ed è tutelata dalla Soprintendenza. Saranno inoltre rinforzate le travi in cemento armato e i solai e potenziate le staffatture, per aumentare la sicurezza dell'immobile sotto il profilo antisismico. Saranno infine consolidate le parti in muratura e realizzati telai metallici lungo i corridoi. È previsto anche l’efficientamento energetico con la sostituzione della caldaia e degli infissi, l'installazione di un impianto fotovoltaico e batterie di accumulo, l'isolamento dell'involucro dell'edificio. Internamente la scuola manterrà al piano terra quattro aule, bagni per i bambini e servizi igienici per il personale, mentre al piano seminterrato saranno ricavati locali di servizio. Il primo piano sarà destinato all'accoglienza e al ricevimento dei genitori. Sarà migliorato l'accesso al cortile interno, un grande spazio verde di oltre 300 metri quadri da utilizzare per le attività all'aperto. È prevista la realizzazione di 3 classi per i medi/grandi e una per i piccoli.

La scuola materna attualmente ospitata nell'edificio di via Leopardi si trasferirà nel nuovo polo scolastico di Falconara Centro, dirimpetto alla Peter Pan. Il finanziamento di 1,57 milioni di euro, ufficializzato nella giornata di giovedì 24 novembre, è solo l'ultimo di una serie di importanti contributi ottenuti dall'amministrazione comunale per il rifacimento delle scuole cittadine, dalla materna di Falconara Alta che ha ottenuto 500mila euro, alla scuola Da Vinci la cui demolizione e ricostruzione è stata finanziata per 1,5 milioni, dalla realizzazione del nuovo polo di Falconara Centro che può contare su 3milioni di finanziamenti fino alla sostituzione della copertura della Aldo Moro, che è stata finanziata per 250mila euro. «Il progetto, seppur ammesso fin da subito in graduatoria, era il primo dei non finanziati per mancanza di fondi PNRR - dice l'assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi -. Finalmente ne è stato riconosciuto il valore e l’importanza. Un progetto lungimirante per creare un polo scolastico completo, in centro, per tutte le fasce d’età, dal nido fino alle scuole medie, grazie alla riconversione di un edificio che difficilmente con risorse comunali saremmo riusciti a riqualificare».