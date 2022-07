Pos obbligatorio ma i costi sono «troppo alti», Zucchini (Confartigianato): «Siamo stretti tra rincari, aumenti e balzelli di ogni tipo»

ANCONA - «Fare impresa sta diventando sempre più un atto eroico. Ogni giorno dobbiamo combattere contro costi che ormai stanno arrivando a situazioni non sopportabili. Basti pensare al caro energia». Daniele Zucchini presidente del settore Benessere di Confartigianato Marche.

«Le nostre aziende - prosegue il Presidente Zucchini - sono sottoposte a balzelli di ogni tipo. Il Pos per esempio ( dal 30 giugno sono entrate in vigore delle sanzioni per chi non consente i pagamenti con la moneta elettronica), è un sistema al quale guardiamo con favore ma per le piccole imprese il costo è troppo elevato. Le banche devono fare la loro parte perché il peso delle commissioni ricade solo sugli artigiani. Serve dunque un impegno di governo e Istituti di credito nel rivedere l’impatto di questi oneri che appaiono ingiustificati». Poi si domanda: «Se la moneta elettronica è come quella cartacea perché caricarci di costi? Quello che serve per incentivare i pagamenti elettronici, non sono le multe, ma una netta riduzione delle commissioni e degli oneri a carico di consumatori ed imprese. Siamo favorevoli al pagamento elettronico ma occorre difendere la correttezza, combattendo abusivismo ed evasione. Dal lockdown in poi sono proliferati nel nostro settore, rimarca il Presidente Daniele Zucchini, l’abusivismo ed il lavoro nero. Chiediamo che il Governo sia attento a salvaguardare le imprese oneste».