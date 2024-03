Oneri di urbanizzazione, le tariffe restano ancora invariate

Nel comune di Ancona restano ancora invariate le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione, in attesa delle determinazioni stabilite dalla nuova Legge urbanistica regionale approvata alla fine del 2023 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2024, che prevede, tra l'altro, una serie di agevolazioni tariffarie per l'incentivo degli interventi di rigenerazione urbana. E' il contenuto della proposta di deliberazione consiliare presentata dall'assessore all'Urbanistica Angelo Eliantonio e approvata questa mattina dalla giunta comunale.

L'articolo 34 della nuova Legge urbanistica della Regione Marche (L.R. 19/2023) stabilisce che la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, approva le tabelle parametriche e i criteri per la determinazione del costo di costruzione "anche attraverso la determinazione dei coefficienti e parametri volti ad agevolare e incentivare gli interventi di rigenerazione urbana”. A questo provvedimento regionale dovrà conseguire l'adeguamento del vigente regolamento comunale per la determinazione degli oneri, approvato dal Consiglio nel 2012. "Grazie alla nuova Legge regionale – ricorda Eliantonio – oggi ci troviamo in un momento di svolta. Tutti i provvedimenti successivi all'approvazione del regolamento del 2012 hanno confermato, come misura di sostegno al settore dell'edilizia privata, la sospensione dell'applicazione del terzo incremento alle tariffe degli oneri di urbanizzazione, previsto dalla originaria delibera. Ora la nuova Legge prende ufficialmente atto delle condizioni del settore dell'edilizia, che sono mutate nel corso degli anni e vanno considerate all'interno della rideterminazione tariffaria. In questo senso avremo la possibiltà di stabilire un quadro degli oneri più aderente alla realtà attuale e soprattutto maggiormente incisivo, con un sistema di agevolazioni dedicate, rispetto ai temi della rigenerazione urbana, che per la città di Ancona rappresentano una partita importante, sulla quale questa Amministrazione intende concentrare il proprio impegno".