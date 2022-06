Cassiere, impiegato, banconista e tanto altro: tutti i lavori disponibili ad Ancona e provincia: candidati con un click

Offerte di lavoro per Ancona e provincia: ecco i contratti in ballo nel mese di giugno. Ecco tutte le figure richieste dalle aziende private che offronto contratti a tempo determinato. E con AnconaToday puoi direttamente richiedere un colloquio con le agenzie per il profilo professionale desiderato.

CASSIERE/BANCONISTA - ORIENTA SPA Agenzia per il Lavoro, filiale di Ancona, ricerca per importante azienda cliente nella provincia di Ancona due cassiere e un addetto al banco salumi. Clicca qui -> CANDIDATI

ADDETTI ALLE VENDITE - Stiamo cercando un addetto alle vendite per il punto vendita di Senigallia (AN) per nota catena della Grande Distribuzione Organizzata. Clicca qui -> CANDIDATI

IMPIEGATO/UFFICIO SICUREZZA - Orienta Spa Agenzia per il Lavoro ricerca per propria importante azienda cliente che opera nel settore elettromeccanico 1 impiegato/a per l'ufficio sicurezza. Clicca qui -> CANDIDATI

MANUTENTORE TERMOIDRAULICO - Orienta, sede di Bari, ricerca per azienda cliente: Manutentore termoidraulico. La risorsa si dovrà occupare della manutenzione delle caldaie a basamento e nastri radianti. Clicca qui -> CANDIDATI

ADDETTO ALLA VENDEMMIA - Orienta SPA Agenzia per il Lavoro ricerca con URGENZA per propria azienda cliente n° 7 addetti/e alla vendemmia. Clicca qui -> CANDIDATI

IMPIEGATO DI MAGAZZINO - La figura ricercata avrà la responsabilità di sovraintendere e registrare tutti i movimenti di magazzino. Clicca qui -> CANDIDATI

ADDETTO CARICO E SCARICO - Selezioniamo operai metalmeccanici per azienda cliente sita in Ancona Sud. -> CANDIDATI

ADDETTO SERVIZI ACCESSORI DI RISTORAZIONE - Agenzia per il Lavoro Orienta ricerca un addetto ai servizi accessori di ristorazione per un contesto ospedaliero. Le mansioni previste sono le seguenti: pulizie generali, allestimento nastro, distribuzione carrelli burlodge, lavaggio piatti e pentole. Clicca qui -> CANDIDATI