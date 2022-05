Offerte di lavoro per Ancona e provincia: 12 contratti in ballo a maggio. Ecco tutte le figure richieste dalle aziende

Offerte di lavoro per Ancona e provincia: 12 contratti in ballo nel mese di maggio. Ecco tutte le figure richieste dalle aziende private che offronto contratti a tempo determinato. E con Anconatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio con le agenzie per il profilo professionale desiderato.

ADDETTO ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE - La risorsa deve avere almeno 2 anni di esperienza nella mansione di operaio addetto alle presse su materiali plastici. Si offre contratto fulltime a tempo determinato, con prospettive di inserimento.

CASSIERE - Orienta Spa Agenzia per il Lavoro ricerca per il punto vendita di un'azienda vinicola 1 cassiere/a con una buona conoscenza della lingua inglese. La figura ricercata sarà di supporto al collega e dovrà occuparsi di accogliere la clientela, gestire la cassa e spostare / sistemare le merci. Si offre contratto sostitutivo della durata di circa 2 mesi, a partire dal 20/07/21.

VERNICIATORE AD ACQUA - Orienta SPA Agenzia per il Lavoro ricerca per propria azienda cliente sita ad Ancona Sud, n° 1 verniciatore ad acqua. La risorsa ideale dovrà avere esperienza nella mansione e lavorerà con contratto a tempo determinato a scopo assunzione con le seguenti fascie orarie: dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 22.00. Si richiede disponibilità immediata.

TORNITORE - Orienta SPA genzia per il Lavoro ricerca per propria azienda cliente operante nel settore automobilistico e sita ad ANCONA, n° 1 tornitore o operaio macchine utensili. La risorsa ideale ha esperienza pregressa nella mansione e deve saper leggere il disegno tecnico; possedere nozioni di tornitura e conoscere il linguaggio CELOS o i linguaggi SIEMENS/FANUC. Si richiede inoltre il possesso del diploma ad indirizzo tecnico.

SALDATORE / CONDUTTORE ROBOT DI SALDATURA - Orienta SPA società benefit, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Ancona sta cercando per azienda cliente sita ad Osimo Stazione, dei saldatori. Si offre iniziale contratto di lavoro di 6 mesi in somministrazione a tempo determinato FULL TIME ed un successivo inserimento in azienda.

OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE PRESSE - Orienta Spa Agenzia per il Lavoro ricerca per propria azienda cliente sita a JESI n° 3 3 operatori addetti alla conduzione delle presse con controllo e imballaggio componenti. Si richiede:diploma di ITIS o IPSIA ad indirizzo meccanico si valutano anche candidati con diploma di licei tecnici scientifici. Massima serietà, voglia di apprendere, volontà di crescere professionalmente, attaccamento al lavoro.

MURATORE - Orienta SPA Agenzia per il Lavoro ricerca per propria azienda cliente sita a Jesi: Operaio/Muratore. La risorsa verrà inserita con contratto di somministrazione a tempo determinato che potrà essere trasformato in contratto di apprendistato. L'orario di lavoro sarà dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 Si richiede il possesso della patente B, massima serietà e flessibilità.