Offerte di lavoro ad Ancona | Farmacista, saldatore, magazziniere e tanto altro: puoi candidarti con un click

Offerte di lavoro per Ancona e provincia: questi i contratti in ballo a maggio 2022. Tutte le figure richieste dalle aziende private che offronto contratti a tempo determinato. E con Anconatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio con le agenzie con un semplice click. Dai un'occhiata.

INFERMIERE - e-work Medical divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario ricerca per rinomata azienda cliente la seguente figura ad Ancona: Infermiere. Candidati per questo lavoro → clicca qui

SCAFFALISTA SUPERMERCATO - Il nostro cliente è un’azienda italiana tra i leader di mercato con diversi supermercati e punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale e ci ha incaricati di selezionare uno scaffalista, che avrà la responsabilità della gestione del posizionamento e riordino delle corsie e degli espositori. Candidati per questo lavoro → clicca qui

FARMACISTA - Randstad Medical ricerca per Coop Alleanza 3.0 un Farmacista. La risorsa sarà inserita presso il Corner Salute sito all'interno di punto vendita GDO. Candidati per questo lavoro → clicca qui

SENIOR ACCOUNT MANAGER SETTORE IT - Relizont S.p.A., filiale di Fiorano Modenese, ricerca per la sede di Ancona, di azienda cliente operante nel settore informatico e sita nella zona di Modena, un Senior Account Manager. Candidati per questo lavoro → clicca qui

TIROCINIO REPARTO GASTRONOMIA - Adecco Italia Spa, filiale di Ancona, ricerca per cliente settore Food una risorsa da inserire con Tirocinio formativo nel reparto gastronomia. Disponibilità con orario dal Lunedì al sabato su turni diurni. Candidati per questo lavoro → clicca qui

SALDATORE - Adecco Italia Spa, Filiale di Ancona, ricerca con urgenza un/a saldatore. Il candidato ideale è in grado di saldare a TIG, è in grado di posizionare e fissare i pezzi da unire con saldatura, eseguire l'assemblaggio dei pezzi. Candidati per questo lavoro → clicca qui

PROGETTISTA AUTOCAD - Adecco Italia Spa, filiale di Ancona, cerca per importante azienda cliente settore tessile un/a Progettista Autocad. La risorsa si occuperà dell'elaborazione dei disegni tecnici e dei documenti correlati attraverso l'uso di software di progettazione CAD. Candidati per questo lavoro → clicca qui

NEO DIPLOMATI - SETTORE METALMECCANICO - Per un'importante azienda della zona Castelfidardo stiamo selezionando giovani ragazzi che abbiano voglia di lavorare e di crescere. Insomma, che vogliano mettersi in gioco! Candidati per questo lavoro → clicca qui

BACK OFFICE COMMERCIALE E ADDETTO ALLA LOGISTICA - Orienta Spa Agenzia per il lavoro ricerca per propria azienda cliente operante nel settore vendita ricambi auto e camion all'ingrosso una figura che si occupi della gestione del cliente, ricezione e lavorazione ordini. Candidati per questo lavoro → clicca qui

IMPIEGATO - UFFICIO ACQUISTI - Adecco Italia Spa, filiale di Ancona, ricerca un/a Impiegato e ufficio acquisti. Tra le attività che dovrà svolgere troviamo: analisi dati relativi agli acquisti e al magazzino con i relativi strumenti messi a disposizione (gestionale, excel, business intelligence), gestione inventari e contabilità di magazzino e caricamento dati. Candidati per questo lavoro → clicca qui